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Vremea se schimbă din nou în România. Un nou val de aer rece și ploi ajunge la finalul săptămânii. Cât scad temperaturile

Vremea se schimbă din nou în România. După zilele reci și ploioase de la începutul săptămânii, meteorologii estimează că un nou val de aer rece va ajunge în țara noastră spre sfârșitul săptămânii. Temperaturile vor rămâne mai scăzute decât ar fi normal pentru această perioadă, cu maxime de aproximativ 20-23 de grade Celsius în multe regiuni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 09:36 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 09:51
Vremea se schimbă din nou în România | imagince generată cu AI
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Potrivit estimărilor ANM, vom avea parte de ploi în mai multe zile. Precipitațiile sunt așteptate în special miercuri, vineri și sâmbătă, în timp ce joi ploile ar urma să fie mai puține și mai restrânse. Cantitățile de apă estimate până duminică ar putea ajunge, la nivel național, la valori apropiate de ceea ce este normal pentru o săptămână de septembrie.

Pentru săptămâna 21-28 septembrie, meteorologii au anunțat că: „Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara Regimul pluviometric va fi excedentar în nord-estul teritoriului, deficitar în vest și sud-vest, iar în restul țării se va situa în jurul mediilor multianuale”, potrivit meteoromania.ro.

Totuși, aceste ploi nu vor fi suficiente pentru ca luna septembrie să recupereze complet deficitul de precipitații. Luna a fost una foarte secetoasă în multe zone ale țării și chiar dacă în următoarele zile sunt așteptate noi episoade de ploi, acestea nu vor acoperi tot deficitul acumulat.

Un nou val de aer rece vine la final de săptămână

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Schimbarea vremii este legată de pătrunderea unei noi mase de aer rece în România. Spre sfârșitul săptămânii, temperaturile vor rămâne astfel sub valorile obișnuite pentru această perioadă. În unele zone, vremea va fi mai rece și umedă, iar diferențele dintre temperaturile de la începutul și finalul lunii septembrie vor fi vizibile.

Estimările meteorologilor s-au modificat în ultimele zile. Episodul de ploi prognozat inițial pentru începutul săptămânii a fost prelungit pe mai multe zile, iar perioada mai rece se conturează acum și pentru finalul săptămânii.

Când se încălzește din nou vremea

După ploile de la finalul săptămânii, vremea ar putea deveni treptat mai stabilă și mai uscată. Perioada uscată despre care s-a vorbit în estimările anterioare pare să fi fost amânată și ar putea începe abia după weekend.

Potrivit estimărilor ANM, vremea mai uscată ar putea continua până spre începutul lunii octombrie. Prognoza pentru acest interval se poate modifica însă, astfel că evoluția temperaturilor și a precipitațiilor va fi urmărită de meteorologi în următoarele zile.

Pentru săptămâna 28 septembrie-5 octombrie, meteorologii au precizat că: „Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul normelor climatologice”.

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