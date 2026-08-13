Vinul celebru care riscă să dispară din cauza schimbărilor climatice. Ce sticle nu vor mai ajunge în magazine

Experții avertizează că schimbările climatice ar putea duce la dispariția unui vin celebru, cu o istorie de sute de ani.

Pe măsură ce Europa de Vest se apropie de finalul celei mai călduroase veri înregistrate vreodată, cultivatorii din cele mai renumite regiuni viticole ale lumii își încep recoltele mai devreme.

Chiar și așa, ei speră ca strugurii lor să nu fi fost deja distruși de căldura extremă, incendii și secetă, scrie Science Alert.

Toate dovezile indică faptul că regiunile viticole din Europa și din întreaga lume vor continua să fie afectate de vreme mai caldă și mai uscată.

Ca urmare, numeroase soiuri sunt în pericol de dispariție.

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Vinul celebru care riscă să dispară din cauza schimbărilor climatice

Un studiu recent realizat de experți în viticultură din institute din Franța, Germania și Argentina a evaluat cât de bine s-ar putea descurca 2 dintre cele mai populare soiuri de struguri pentru vin, Pinot noir și Chardonnay, pe măsură ce seceta devine tot mai frecventă odată cu evoluția schimbărilor climatice în următorii ani.

Ca plantă agricolă, vița-de-vie (Vitis vinifera) e destul de rezistentă la condițiile uscate. În cazul vinurilor roșii, un an ceva mai sec poate chiar îmbunătăți recolta și valoarea fiecărei sticle. Chiar dacă reduce cantitatea de struguri produsă.

Acest echilibru delicat poate fi însă ușor perturbat de condiții mai extreme. În timpul secetei, vița-de-vie tinde să producă un număr mult mai mic de boabe, de dimensiuni mai reduse. E posibil chiar să nu mai reușească să se coacă în mod corespunzător.

Experții au sugerat că selecția artificială sau chiar editarea genetică ar putea contribui la crearea unor noi soiuri de struguri pentru vin, mai bine adaptate condițiilor climatice viitoare.

Însă viticultorii din regiunile cu tradiție, precum Franța, Italia și Germania, rămân loiali soiurilor lor.

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„Deși au fost analizate numeroase posibilități de adaptare a producției de vin la schimbările climatice, schimbarea soiurilor reprezintă într-adevăr o alegere riscantă pentru regiunile viticole producătoare de vinuri premium, ale căror caracteristici și reputații se bazează în mare măsură pe unul sau doar câteva soiuri,” susține viticultorul Sebastien Nicolas, de la Institut Universitaire de la Vigne et du Vin Jules Guyot.

„Aceste măsuri sunt considerate opțiuni de ultimă instanță în regiunile viticole cu climă rece sau temperată, supuse unor reglementări stricte, precum Valea Loarei, Burgundia sau Champagne din Franța,” a continuat expertul. „Acest lucru se datorează faptului că asocierea dintre soiul de struguri și locul de origine influențează puternic caracteristicile senzoriale ale vinului.”

Prin urmare, e important să înțelegem cum ar putea schimbările climatice să afecteze aceste soiuri tradiționale. Realitatea e că, având în vedere cât de caldă și uscată e vara europeană, e posibil să vedem aceste efecte chiar de anul viitor.

Vinul Pinot noir e în pericol

Pentru a evalua exact cum s-ar descurca cele 2 soiuri de struguri într-un climat cu 2 grade Celsius mai cald decât nivelurile preindustriale, cercetătorii au colectat probe de struguri Pinot noir și Chardonnay dintr-un total de 80 de podgorii din 13 regiuni viticole din Franța, Italia, Germania, Portugalia și Argentina, pentru 3 recolte, 2019, 2020 și 2021.

Ei au evaluat nivelul disponibilității apei în podgorii folosind analiza izotopilor de carbon din sucul strugurilor. Metoda s-a dovedit a fi un indicator fiabil al nivelului de apă disponibil pentru vița-de-vie.

„Ambele soiuri par să fie capabile să reziste unei game largi de deficite de apă. Unele dintre acestea pot fi asociate cu unele condiții climatice similare unui scenariu de încălzire cu 2 grade Celsius în Burgundia,” susțin experții.

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Vițele de Chardonnay, în toate regiunile analizate, au avut cea mai largă gamă de deficite de apă de-a lungul celor 3 ani.

În mod interesant, regiunile cele mai secetoase nu au fost și cele în care vița-de-vie a fost expusă celor mai mari deficite de apă, deoarece podgoriile respective adoptaseră sisteme de irigații.

În funcție de nivelul de apă disponibil pentru vița-de-vie, cercetătorii au observat modificări majore ale profilului metabolic al strugurilor, care afectează terroir-ul. Acesta e caracterul distinctiv al vinului rezultat din condițiile unice în care sunt cultivați strugurii.

Pinot noir pare să aibă, în schimb, un punct critic. Metaboliții săi au rămas constanți până când vița-de-vie a fost supusă stresului provocat de un deficit sever de apă. După depășirea acestui prag, moleculele atât de importante pentru caracterul vinului au început să se degradeze.

Aceste rezultate sugerează că e posibil să continuăm să avem Chardonnay de calitate, chiar dacă secetele devin tot mai frecvente. În schimb, cele mai bune vinuri Pinot noir ar putea fi, foarte posibil, să fie deja în pericol.