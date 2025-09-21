Zile de vară la final de septembrie, în România! Când se strică vremea și la ce să ne așteptăm în viitor

Deși calendarul arată toamnă, România se bucură în aceste zile de temperaturi neobișnuit de ridicate, mai apropiate de mijlocul verii decât de finalul lunii septembrie.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea frumoasă și caldă se va menține în cea mai mare parte a țării până la sfârșitul săptămânii, urmând ca din 25 septembrie să se instaleze o răcire accentuată, însoțită de ploi, în special în vest și centru.

În intervalul 22 – 24 septembrie, vremea rămâne predominant frumoasă, cu cer mai mult senin și vânt slab până la moderat. În Banat și sud-vestul Olteniei, maximele pot atinge chiar 32 de grade Celsius, valori cu mult peste media normală a perioadei. Pe litoral va fi ceva mai răcoare, cu temperaturi de aproximativ 22–23 de grade, iar în depresiunile intramontane minimele pot coborî până la 3–4 grade, cu condiții izolate de brumă în zonele înalte, potrivit observatornews.ro.

În Capitală, zilele următoare vor fi însorite și calde. Bucureștenii se vor bucura de maxime între 26 și 28 de grade, în timp ce nopțile vor aduce temperaturi de 11–14 grade și condiții de ceață în orele dimineții.

Din 24 spre 25 septembrie, vremea începe să dea primele semne de instabilitate. Temperaturile vor scădea în nord-vest și nord-est, apropiindu-se de normalul climatologic. Vor apărea și ploile, sub formă de averse și descărcări electrice, în special în Moldova, Banat, Crișana, la munte și pe arii restrânse în Transilvania. Maximele vor varia între 18 grade în nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Banatului, iar vântul va avea intensificări locale, mai ales în sud și sud-est.

Răcire accentuată după 25 septembrie

Potrivit ANM, începând din 25 septembrie, vremea se răcește semnificativ în toată țara. Temperaturile vor coborî sub cele din ultimele zile, iar ploile se vor extinde, în special în jumătatea de vest și la munte. Nici Bucureștiul nu va fi ocolit: după un început de săptămână deosebit de cald, finalul lunii aduce o scădere vizibilă a temperaturilor și șanse mai mari de ploaie.

Specialiștii atrag atenția că aceste variații bruște de temperatură nu sunt simple accidente meteorologice. Episoadele de căldură neobișnuită pentru luna septembrie devin din ce în ce mai frecvente în România și în întreaga Europă, pe fondul schimbărilor climatice. Practic, verile se prelungesc, iar trecerea la anotimpul rece este tot mai întârziată, însă instabilitatea atmosferică rămâne ridicată, cu perioade scurte de vreme severă.

Pe termen scurt, românii mai au câteva zile de vară autentică în prag de octombrie, dar săptămâna viitoare umbrela va redeveni accesoriu indispensabil.