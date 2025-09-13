Cum va fi vremea în următoarea săptămână! Prognoza meteo completă pentru 13-20 septembrie 2025 pentru țară și București

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo pentru următoarea sătpămână, adică pentru perioada 13-20 septembrie2025. Descoperă cum va fi vremea în București și în țară.

Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea în următoarea săptămână și care este prognoza meteo pentru perioada 13-20 septembrie 2025 în țară și în București.

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo detaliată, cu informații importante pentru cei care au planuri de vacanțe sau concedii.

Cum va fi vremea până pe 20 septembrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarea săptămână, adică în perioada 13-20 septembrie 2025 în țară și în București

Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea până pe 20 septembrie 2025. Descoperă în rândurile de mai jos ce anunță meteorologii pentru fiecare dintre zilele săptămânii ce urmează atât pentru București, cât și pentru restul țării.

Articolul continuă după reclamă

Prognoza meteorologică în țară pentru intervalul 13.09.2025 ora 9:00 - 14.09.2025 ora 09:00

Valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal la această dată, în cea mai mare parte a teritoriului. Temporar cerul va avea înnorări și vor fi averse și descărcări electrice, local la munte și izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului (viteze mai mari noaptea, când la rafală se vor depăși 55...60 km/h) și izolat și la viteze mai mici și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în sudul Banatului. Va fi ceață, local dimineața și izolat noaptea.

Prognoza meteorologică în București pentru intervalul 13.09.2025 ora 9:00 - 14.09.2025 ora 09:00

Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei când vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat ziua (viteze de până la 30...35 km/h) și slab noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 12...14 grade.

Prognoza meteorologică în țară pentru intervalul 14.09.2025 ora 9:00 - 15.09.2025 ora 09:00

Valorile termice se vor menține mai ridicate decât în mod normal la această dată, în cea mai mare parte a teritoriului. Ziua cerul va fi variabil, cu înnorări, averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, iar spre seară și în vestul Olteniei și vestul și nord-vestul Transilvaniei. Noaptea cerul se va înnora, iar ploile se vor extinde în toată Transilvania, Oltenia, vestul Munteniei și posibil, pe arii restrânse și în restul Munteniei și în Moldova. Pe alocuri se vor acumula cantități de apă de peste 15...25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în prima parte a intervalului în vest, în nord-est (viteze la rafală de peste 50...60 km/h) și pe arii restrânse și la viteze mai mici în rest. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 30 de grade, iar cele minime între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Izolat, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

Prognoza meteorologică în București pentru intervalul 14.09.2025 ora 9:00 - 15.09.2025 ora 09:00

Vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a nopții când va fi posibil să plouă. Vântul va sufla în general moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze de până la 40 km/h). Temperatura maximă va fi de 25...27 de grade, iar cea minimă de 11...13 grade.

Prognoza meteorologică în țară pentru intervalul 15.09.2025 ora 9:00 - 16.09.2025 ora 09:00

Vremea va fi schimbătoare. Temporar cerul va avea înnorări și va ploua, local, în special la munte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 26 de grade, iar cele minime între 7 și 18 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei. Noaptea pe alocuri se va forma ceață.

Prognoza meteorologică în București pentru intervalul 15.09.2025 ora 9:00 - 16.09.2025 ora 09:00

Vremea se va răci ușor. Cerul va avea înnorări ziua când trecător va fi posibil să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă va fi de 10...12 grade.

Prognoza meteorologică în țară pentru intervalul 16.09.2025 ora 9:00 - 17.09.2025 ora 09:00

Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări în nord-vestul teritoriului și la munte, unde izolat vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 28 de grade, iar cele minime între 7 și 18 grade, mai scăzute în estul și în sud-estul Transilvaniei. Mai ales dimineața, pe alocuri va fi ceață, cu o probabilitate mai ridicată în Transilvania și Moldova.

Prognoza meteorologică în București pentru intervalul 16.09.2025 ora 9:00 - 17.09.2025 ora 09:00

Vremea va fi frumoasă, iar valorile termice diurne vor crește ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26...28 de grade, iar cea minimă de 10...13 grade.

Tendința evoluției vremii în țară pentru intervalul 17.09.2025 ora 9:00-20.09.2025 ora 9:00

Valorile termice vor avea variații, însă se vor situa în general peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în jumătatea nordică a teritoriului.

Tendința evoluției vremii în București pentru intervalul 17.09.2025 ora 9:00-20.09.2025 ora 9:00

Valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei, iar probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în a doua zi a intervalului.

Sursa: meteoromania.ro