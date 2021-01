Poftiți la circ 2020, ediția 4. What's Up n-a mai mers la plajă de șase ani! Cum s-a descurcat pe toboganul cu apă

„Când am ajuns jos și m-am închinat mi-am adus aminte de prima și ultima data când am sărit cu parașuta. Jos părea că e totul ok, când am ajuns sus nimic nu mai era ok. M-a pus băiatul ăla pe margine și am zis că gata, nu! Pac, m-a împins și am leșinat de trei ori. Și când am ajuns acolo jos îți dai seama că nu am leșinat, dar mi-am făcut cruce și mi-am amintit că nu trebuie să fac lucruri, doar fiindcă oamenii din jur zic”, a mai dezvăluit What's Up.

Nea Marin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți la circ, difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

Invitații speciali vor ajunge să îndeplinească sarcini care mai de care mai solicitante - de la procurarea alimentelor, la vânzarea biletelor pentru spectacole, dar și activități în diverse locuri pentru a face rost de cele necesare evenimentelor desfășurate la circul Bellucci.