Poftiți la circ 2020, ediția 4. What's Up, supărat la culme de sarcinile primite! Ce a fost pus să facă

Ziua a început în forță la circul Bellucci. Liviu Vârciu a avut parte de o trezire în forță, ce s-a lăsat cu o savuroasă „răfuială” între el și Nea Marin.

Apoi, din ușă în ușă, gazda emisiunii a anunțat starurile că e dimineață și a venit timpul ca toată lumea să se apuce de muncă. Așa cum era de așteptat, singurul entuziasmat de acest lucru a fost doar Nea Marin!

Acesta a fost momentul în care What's Up a fost trimis cu treabă, pe plajă, împreună cu Shift.

„Mi-a zis Nea Marin că trebuie să merg pe plajă să împart fluturași și m-am gândit că e ok, că pe la 20 de ani am mai împărțit și eu fluturași la metrou. Zic că nu e așa de greu precum e să cari 40 de saci de nisip, am zis că e bine, că am început bine, ușor, perfect”, a dezvăluit îndrăgitul artist.

Totuși, ceea ce inițial a părut o misiune extrem de simplă și de rapidă s-a dovedit ulterior a fi un adevărat chin!