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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 18 august 2026. Obiectul neașteptat pe care Anda Adam a trebuit să-l vândă

Anda Adam și Joseph au fost puși să vândă diverse obiecte într-un târg de vechituri, însă anumite lucruri i-au mirat chiar și pe ei. Ce s-a întâmplat acolo.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 18 August 2026, 22:00 | Actualizat Marti, 18 August 2026, 20:43
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 17 august 2026. Obiectul neașteptat pe care Anda Adam a trebuit să-l vândă | antena 1
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Anda Adam și Joseph, misiune dificilă în piață la „Poftiți pe la noi!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 18 august 2026. Obiectul neașteptat pe care Anda Adam a trebuit să-l vândă

Proba din piață le-a dat bătăi de cap concurenților de la „Poftiți pe la noi!”, iar Anda Adam și Joseph au avut parte de o serie de misiuni care i-au pus serios la încercare. După ce au primit lista lui Nea Mărin, cei doi au pornit în căutarea obiectelor, însă lucrurile nu s-au dovedit deloc simple.

Prima provocare a fost legată de lenjeria intimă. Anda a căutat un sutien de dantelă, însă nu a găsit imediat ceea ce avea nevoie. „Nu era dantelă acolo. Stai să vedem măsura”, a spus concurenta, care, în cele din urmă, a găsit un sutien roșu, mărimea 95B.

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Apoi, misiunea a devenit și mai complicată. Anda și Joseph trebuiau să găsească și boxeri, iar concurenta se întreba unde ar putea găsi produsul căutat. După mai multe căutări, au reușit să găsească și această piesă de lenjerie.

Odată adunate produsele, cei doi au primit o nouă sarcină: trebuiau să le vândă cu 25 de lei bucata. Pentru Anda, situația nu era complet străină, având în vedere că are propriul brand de haine, însă recunoaște că experiența din piață era diferită. După ce au reușit să vândă produsele și să strângă banii necesari, concurenții au primit un bax de lenjerie și au trecut la următoarea probă.

Un concurs în care fiecare secundă contează

„Poftiți pe la noi!” le cere concurenților să se adapteze rapid și să lucreze eficient în echipă. Fiecare probă vine cu reguli și obiective diferite, iar o întârziere poate schimba imediat clasamentul.

Pentru Anda și Joseph, următoarea misiune a fost să vândă două tablouri, fiecare pentru suma de 50 de lei. Cei doi au ajuns la doamna Nicoleta, însă tablourile erau foarte mici, iar prețul cerut le-a făcut să intre în panică.

„Cine ne dă 50 de lei pe mini-tablouașul ăsta?”, s-a întrebat Anda Adam, văzând dimensiunea obiectelor.

Norocul lor a venit din partea unui vânzător care s-a arătat dispus să îi ajute. Acesta a cumpărat unul dintre tablouri cu 50 de lei, folosind banii pe care îi obținuse anterior din vânzarea jucăriilor.

Pentru cel de-al doilea tablou, Joseph a reușit să găsească rapid un cumpărător. În schimbul acestuia, echipa a primit o lampă cu gaz. Fără să mai piardă timpul, Anda și Joseph au luat obiectul și au pornit spre Nea Mărin pentru a continua competiția.

În tot acest timp, Andrei urmărea evoluția celorlalte echipe și a observat că se afla înaintea Giuliei și a lui Vlad la proba de construit. Pentru Joseph, ajutorul primit din partea oamenilor din piață a fost important, acesta recunoscând că un domn i-a sprijinit și le-a făcut misiunea ceva mai ușoară.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 18 august 2026. Cum au reacționat Anda Adam și Giulia în fața celei mai noi pro...
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