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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune dulce! Ce provocare îi așteaptă în magazinul de jeleuri

Episodul 7 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 3 august 2026. Nea Mărin a făcut echipele, iar acum au parte de o probă. Cei care vor pierde vor sta la dispoziția celor din echipa câștigătoare. Bogdan DLP și Cristina Pucean ajung în magazinul de jeleuri. Trebuie să ducă colegilor anumite modele de jeleuri.
Luni, 03.08.2026, 22:00
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"Trebuie să aduceți 10 kg de păstrăv!" Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

"Trebuie să aduceți 10 kg de păstrăv!" Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii intră din nou la muncă! Misiune neașteptată la pista de bowling

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii intră din nou la muncă! Misiune neașteptată la pista de bowling

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:14 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii ajung la muncă în pădure! Nea Mărin le dă o nouă provocare pe traseele montane

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii ajung la muncă în pădure! Nea Mărin le dă o nouă provocare pe traseele montane

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:10 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Mărin duce echipele la Poiana Brașov! Câștigătorii se distrează pe ATV-uri, pierzătorii intră la muncă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Mărin duce echipele la Poiana Brașov! Câștigătorii se distrează pe ATV-uri, pierzătorii intră la muncă

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, misiune grea la bazinul cu borhot! Ce provocare le pregătește Nea Mărin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, misiune grea la bazinul cu borhot! Ce provocare le pregătește Nea Mărin

Logo show Luni, 03.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. „Nu am mâncat, nu gust!” Nea Mărin rezistă tentației de a bea pălincă, dar colegii nu renunță

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. „Nu am mâncat, nu gust!” Nea Mărin rezistă tentației de a bea pălincă, dar colegii nu renunță

Logo show Luni, 03.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune pentru o sangria delicioasă! Ce provocare le pregătește Nea Mărin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune pentru o sangria delicioasă! Ce provocare le pregătește Nea Mărin

Logo show Luni, 03.08.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba cu gust de vară! Sonny și Jean de la Craiova pornesc în căutarea ingredientelor pentru sangria perfectă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba cu gust de vară! Sonny și Jean de la Craiova pornesc în căutarea ingredientelor pentru sangria perfectă

Logo show Luni, 03.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Prima probă îi pune la încercare! Bogdan DLP și Cristina Pucean intră în lumea meșteșugului tradițional

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Prima probă îi pune la încercare! Bogdan DLP și Cristina Pucean intră în lumea meșteșugului tradițional

Logo show Luni, 03.08.2026, 21:24 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Prima întâlnire cu Nea Mărin nu se uită ușor! Emy Alupei, Bogdan DLP și Cristina Pucean intră direct în focul provocărilor

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Prima întâlnire cu Nea Mărin nu se uită ușor! Emy Alupei, Bogdan DLP și Cristina Pucean intră direct în focul provocărilor

Logo show Luni, 03.08.2026, 21:00
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