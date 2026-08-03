Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune dulce! Ce provocare îi așteaptă în magazinul de jeleuri
Episodul 7 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 3 august 2026. Nea Mărin a făcut echipele, iar acum au parte de o probă. Cei care vor pierde vor sta la dispoziția celor din echipa câștigătoare. Bogdan DLP și Cristina Pucean ajung în magazinul de jeleuri. Trebuie să ducă colegilor anumite modele de jeleuri.
Luni, 03.08.2026, 22:00