Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune dulce! Ce provocare îi așteaptă în magazinul de jeleuri

Episodul 7 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 3 august 2026. Nea Mărin a făcut echipele, iar acum au parte de o probă. Cei care vor pierde vor sta la dispoziția celor din echipa câștigătoare. Bogdan DLP și Cristina Pucean ajung în magazinul de jeleuri. Trebuie să ducă colegilor anumite modele de jeleuri.

"Trebuie să aduceți 10 kg de păstrăv!" Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți...

Luni, 03.08.2026, 23:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii intră din nou la muncă!...

Luni, 03.08.2026, 23:14

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii ajung la muncă în pădure!...

Luni, 03.08.2026, 23:10

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Mărin duce echipele la Poiana...

Luni, 03.08.2026, 23:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu,...

Luni, 03.08.2026, 22:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. „Nu am mâncat, nu gust!” Nea Mărin...

Luni, 03.08.2026, 22:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune...

Luni, 03.08.2026, 22:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba cu gust de vară! Sonny și Jean de...

Luni, 03.08.2026, 21:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Prima probă îi pune la încercare!...

Luni, 03.08.2026, 21:24

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Prima întâlnire cu Nea Mărin nu se...

Luni, 03.08.2026, 21:00

Trei vedete în premieră la emisiune! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la...

Miercuri, 29.07.2026, 23:15

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce surpriză a primit nea Marin de ziua...

Miercuri, 29.07.2026, 23:06