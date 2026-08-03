Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune pentru o sangria delicioasă! Ce provocare le pregătește Nea Mărin

Episodul 7 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 3 august 2026. Nea Mărin a făcut echipele, iar acum au parte de o probă. Cei care vor pierde vor sta la dispoziția celor din echipa câștigătoare. Bogdan DLP și Cristina Pucean trebuie să facă rost de ingredientele pentru o sangria delicioasă.

"Trebuie să aduceți 10 kg de păstrăv!" Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți...

Luni, 03.08.2026, 23:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii intră din nou la muncă!...

Luni, 03.08.2026, 23:14

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii ajung la muncă în pădure!...

Luni, 03.08.2026, 23:10

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Mărin duce echipele la Poiana...

Luni, 03.08.2026, 23:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu,...

Luni, 03.08.2026, 22:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. „Nu am mâncat, nu gust!” Nea Mărin...

Luni, 03.08.2026, 22:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune...

Luni, 03.08.2026, 22:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba cu gust de vară! Sonny și Jean de...

Luni, 03.08.2026, 21:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Prima probă îi pune la încercare!...

Luni, 03.08.2026, 21:24

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Prima întâlnire cu Nea Mărin nu se...

Luni, 03.08.2026, 21:00

Trei vedete în premieră la emisiune! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la...

Miercuri, 29.07.2026, 23:15

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce surpriză a primit nea Marin de ziua...

Miercuri, 29.07.2026, 23:06