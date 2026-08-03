Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune pentru o sangria delicioasă! Ce provocare le pregătește Nea Mărin
Episodul 7 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 3 august 2026. Nea Mărin a făcut echipele, iar acum au parte de o probă. Cei care vor pierde vor sta la dispoziția celor din echipa câștigătoare. Bogdan DLP și Cristina Pucean trebuie să facă rost de ingredientele pentru o sangria delicioasă.
Luni, 03.08.2026, 22:00