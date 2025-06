Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 30 iunie 2025. Ce echipă a câștigat proba de azi. Ce lucru de suflet a pierdut nea Mărin

În ediția 13 din Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de pe 30 iunie 2025, nea Mărin a pierdut un obiect de valoare, iar vedetele au avut parte de o petrece neobișnuită. Iată ce echipă a câștigat prima probă a celei de-a doua etape de la Oradea!

Săptămâna aceasta, la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, distacția a fost la cel mai înalt nivel!

Iulia Albu, Eliza Natanticu, Sorin Brotnei și Nicolai Tand au intrat în joc alături de Andrei Ștefănescu, Sonny Medini și Rikito Watanabe, într-o competiție plină de provocări amuzante, dar și cu multe momente de neuitat, însă în lipsa lui Liviu Vârciu, care a fost prezent la premiera celui de-al doilea film al său.

Nea Mărin a început dimineața în forță cu o serie de vizite la invitații din această săptămână, și, dacă pe fete le-a întâmpinat cu șerpi din cauciuc, pe băieți i-a luat prin surprindere cu un pistol de jucărie, pregătindu-i subtil pentru provocările primei zile.

Nici Andrei Ștefănescu, Rikito Watanabe și Sonny Medini nu au scăpat de tratamentul special marca nea Mărin, fiind treziți brusc și pregătiți pentru o nouă zi plină de activități intense și multă agitație, exact așa cum prezentatorul i-a obișnuit.

Andrei Ștefănescu și Sonny Medini au tras la sorți concurenții pentru formarea echipelor. Cine a câștigat proba de la piața de legume și fructe

Pentru prima probă a celei de-a doua etape de la Oradea, gazda emisiunii a ales ca loc de desfășurare o piață de legume și fructe, acolo unde participanții show-ului s-au confruntat pentru prima dată 3 contra 3, dat fiind că Liviu Vârciu a lipsit pentru o scurtă perioadă de timp.

Pentru ca jocul să fie cât mai echilibrat, Rikito Watanabe a rămas alături de nea Mărin, în timp ce Andrei Ștefănescu și Sonny Medini au tras la sorți numele vedetelor pentru alcătuirea echipelor.

Sonny Medini a ales-o pe Eliza Natanticu și pe Nicolai Tand, iar Andrei Ștefănescu pe Sorin Brotnei și pe Iulia Albu, moment în care acesta s-a schimbat imediat la față.

„În momentul în care a tras numele meu, i s-a încețoșat toată privirea. A crezut că ăsta este sfârșitul!” a spus Iulia Albu, urmată de o reacție neașteptată și din partea lui: „Dracu m-a luat!”.

Concurenții și căpitanii au avut parte de provocări neașteptate încă din prima zi. Nea Mărin le-a dat sarcina de a alcătui un tablou din fructe și legume inspirat din chipul său și i-a pus din nou pe căpitani să tragă la sorți task-urile zilei.

„Aveam niște liste uriașe cu niște oameni cărora trebuie să le livrăm niște legume” a povestit Andrei, în timp ce gazda emisiunii a continuat să explice: „Aveți câte 2 cărucioare, după ce am cântărit toate legumele, doi dintre voi plecați în supermarket și găsiți celelalte produse care vă lipsesc!”.

Echipa galbenă, formată din Sonny Medini, Eliza Natanticu și Nicolai Tand, a trecut repede la treabă și a cules cât de bine a putut tot ceea ce avea nevoie, încercând să facă față echipei roșii, alcătuită din Andrei Ștefănescu, Sorin Brotnei și Iulia Albu. Cu toate acestea, din păcate, galbenii nu au reușit să pornească primii la drum.

În timp ce băieții au întâmpinat tot felul de situații tensionate în aventura căutării unor anumite fructe și legume, fetele au fost responsabile cu alcătuirea tablourilor cu înfățișarea lui nea Mărin, folosind produsele pe care le aveau deja la dispoziție.

Prima echipă care a ajuns înapoi la nea Mărin a fost cea roșie, iar din acel moment tensiunea a început să se simtă și mai tare. În timp ce Iulia Albu așeza cu grijă fiecare fruct și legumă pe pancartă, Andrei Ștefănescu simțea că își pierde controlul, convins că minuțiozitatea colegei sale i-ar putea face să piardă proba în orice moment.

La scurt timp, și echipa galbenă și-a făcut apariția la fața locului, iar Eliza Natanticu, care era dezamăgită că nu se descurcă, dar care a crezut până în ultimul moment că există șanse de câștig, i-a motivat pe băieți să lupte cu toate puterile. Deși Sonny Medini și Nicolai Tand au dat tot ce au avut mai bun, în cele din urmă, echipa roșie a fost cea care a câștigat prima probă a săptămânii.

Cum s-au relaxat câștigătorii ediției 13 din Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere de pe 30 iunie 2025. Iulia Albu i-a uimit pe colegii săi când a intrat în piscină îmbrăcată

După ce echipa roșie a dus la bun sfârșit prima probă a celei de-a doua etape de la Oradea, Iulia Albu, Andrei Ștefănescu și Sorin Brotnei s-au relaxat la piscină. În schimb, echipa galbenă a avut parte de o nouă provocare, și anume de a-i răsfăța pe câștigători, primindu-l de această dată și pe Rikito Watanabe în grupul lor.

În timp ce învingătorii au menționat, rând pe rând, pretenții care mai de care mai speciale, Eliza Natanticu, Nicolai Tand, Rikito Watanabe și Sonny Medini au făcut tot posibilul să îi mulțumească pe aceștia, respectându-le cerințele, exact așa cum presupune provocarea concursului.

Nu a durat mult timp până când nea Mărin a intervenit și a împărțit noile sarcini ale celor care au pierdut, luând două decizii total diferite și neașteptate: Eliza Natanticu și Sonny Medini au fost trimiși într-un sat aflat la 40 de km distanță de Băile Felix pentru a-l ajuta pe un meșter local să confecționeze diferite instrumente muzicale, iar Nicolai Tand și Rikito Watanabe au fost puși să muncească într-o fabrică pentru a face rost de articole de menaj pentru hotelul la care sunt cazați.

În tot acest timp, Iulia Albu i-a lăsat pe Andrei Ștefănescu și Sorin Brotnei fără cuvinte în momentul în care a intrat în piscină îmbrăcată și fără pic de rețineri.

„Iulia, ce faci? Îți speli hainele?” a întrebat Andrei Ștefănescu, uimit de gestul colegei sale, în timp ce Sorin privea nedumerit.

„Eu prefer să fac baie goală în râu, când nu mă vede nimeni, sau când mă duc la piscină să mă acopăr mai mult pentru că mie așa îmi place, să mă acopăr!” a explicat criticul de modă.

Dacă la ei relaxarea a fost în toi, la ceilați colegi totul a părut desprins ca dintr-un vis... urât!

Nicolai Tand și Rikito au trăit momente tensionate în fabrică sub presiunea îndemnelor lui nea Mărin, iar Eliza Natanticu și Sonny Medini au descoperit cât de greu este cu adevărat să lucrezi într-un astfel de domeniu, unde se dorește păstrarea tradițiilor din țara noastră.

Deși cei din urmă au crezut că treaba lor s-a încheiat, nea Marin a venit la ei și i-a prins chiar în momentul în care voiau să se întoarcă la hotel. Gazda emisiunii le-a mai dat o sarcină, și anume de a curăța mașina pe care o folosesc turiștii să se plimbe prin stațiune.

„Mașina asta trebuia s-o pregătim noi pentru câștigători. Să-i plimbăm aici, la Băile Felix!” a explicat Sonny Medini fără pic de entuziasm, știind că lucrează pentru bucuria echipei adverse.

„Hai mapone, dă cu mopul!” a strigat soția lui Cosmin Natanticu, stârnind o mulțime de reacții de râs în jur.

„Înțeleg de ce e soția lui Natanticu! E a dracu ca el!” a replicat imediat italianul, urmat de nea Mărin care l-a completat: „Te face din vorbe!”.

În cele din urmă, Nicolai Tand și Rikito Watanabe au terminat treaba la fabrică și au venit să îi acompanieze pe colegii lor.

„Mergem, îi luăm pe câștigători, îi punem pe ăsta (n.r. mașina de turiști) și îi relaxăm” a spus nea Mărin, bucurându-i pe toți că nu mai au și altă treabă de făcut și urmând să îi sune pe câștigători să iasă afară pentru o adevărată surpriză.

„Parcă venise Crăciunul! Superb!”, „Am râs atât de mult”, „Cea mai tare petrecere!” au fost doar câteva dintre exclamațiile concurenților, înainte ca ceva cu adevărat neașteptat să se întâmple: nea Mărin și-a pierdut una dintre praștii!

„A căzut pe tablă, s-a dus jos, așa că... am rămas fără o praștie, dar numai că mai am încă vreo 15. Nu s-a terminat arsenalul, dar aia era de suflet. Am primit-o cadou de la sora mea din Thailanda!” a povestit gazda emisiunii.

La final, concurenții au dat peste o mare provocare, și anume de a urca cu mașina la deal, motiv pentru care pedalatul a devenit extrem de greu. Rikito Watanabe s-a dat jos și a început să împingă din spate, iar totul a devenit foarte amuzant.

Ajunsă înapoi la hotel, echipa roșie a așteptat din nou ca cei patru colegi să îi servească la masă, iar în cele din urmă s-au așezat toți, bucurându-se împreună de un moment inedit.

Instrumentistul care i-a învățat pe Eliza Natanticu și pe Sonny Medini cum se restaurează obiectele muzicale le-a făcut o vizită și le-a oferit tuturor un moment special, interpretând o serie de melodii superbe la îndrăgitele instrumente din folclorul românesc.

