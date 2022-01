Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 17 ianuarie 2022. Daniela Crudu, în lacrimi. Cum arăta înainte de operațiile estetice

În ediția 20 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, Nea Marin stătea la masa cu celelalte vedete atunci când a rugat-o pe Daniela Crudu să-i arate o poză mai veche. Bruneta a căutat în telefon și a dezvăluit tuturor cum arăta pe la vârsta de 18 ani, înainte de operațiile estetice.

Totuși, comentariul lui Nea Marin a supărat-o atât de tare pe Daniela Crudu, încât aceasta a avut o reacție nervoasă ce i-a luat pe toți prin surprindere. Bruneta a început să plângă și a răbufnit.

Daniela Crudu s-a supărat și a început să plângă de nervi din cauza lui Nea Marin, la Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară

„Arată-mi și mie o fotografie cu tine înainte să te ciopârțești. Eu vreau să te văd”, a fost rugămintea pe care a avut-o Nea Marin pentru Daniela Crudu.

Bruneta a scos telefonul, a căutat atent și a arătat o poză realizată pe vremea când avea 18 ani și încă nu făcuse operații estetice.

„Arăta atât de bine Cruduța înainte, era un copil din ăla pur, curat, era frumoasă! Mie îmi plăcea de ea cum era!”, a fost comentariul făcut de Nea Marin, de față cu toți.

Acest lucru pare s-o fi enervat la culme pe Cruduța, căci bruneta s-a supărat într-atât de tare încât a aruncat cu florile de pe masă fața lui Nea Marin. Apoi, furioasă, aceasta s-a ridicat de la masă și a dat cu geanta de pământ, depârtându-se. A venit Liviu Vârciu la ea s-o împace, dar nu a părut că are sorți de izbândă.

„Mă jignești, dar până când?”, a țipat aceasta supărată, cu lacrimi în ochi, o ipostază în care fanii nu au mai văzut-o până acum.

Apoi, după ce s-a mai liniștit puțin, Daniela Crudu a revenit la sentimente mai bune și s-a întors la masa lui Nea Marin, cerându-și scuze pentru faptul că „a ieșit Ferentariul din ea”, dar totodată așteptând scuze de la gazda emisiunii pentru faptul că a mers prea departe cu observațiile critice legate de aspectul său fizic.

Ce surprize aduce noul sezon de Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară, cu Nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a șaptea săptămână a noului sezon, difuzată duminică de la ora 20:00 și luni și marţi de la 20:30, la Antena 1, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai la Alba Iulia sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Ana Baniciu, Raluka, Daniela Crudu și Virgil Mănescu. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară.