Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 23 ianuarie 2022. Nea Marin, speriat de bizoni. Ce reacție a avut când s-au apropiat de el

Încă de când au ajuns la ferma de bizoni, vedetele au rămas impresionate de mărimea considerabilă și frumusețea animalelor. Cei care s-au bucurat de cel mai mult timp petrecut alături de bizoni au fost nea Marin, Liviu Vârciu, Sorana și Cătălin Cazacu.

Invitați speciali și gazda emisiunii au admirat cu drag animalele, însă au avut parte de o surpriză din partea proprietarului fermei. Aceștia au fost puși de către bărbat să urce într-o mașină și să meargă alături de el să dea mâncare bizonilor.

Nici bine nu au intrat în țarcul animalelor, căci nea Marin și-a exteriorizat frica de ele.

„Am încărcat bine mașina, le-am zis să se urce în remorca mașinii. Eu am urcat în cabină pentru că îmi era frică. (...) Am avut câteva momente de neliniște. Cum să intrăm noi, atâția oameni, acolo?!”, a spus gazda emisiunii.

În timp ce nea Marin afla informații neașteptate despre bizoni, Liviu Vârciu, Sorana și Cătălin Cazacu au început să facă selfie-uri din mașină.

Cum a reacționat nea Marin când i-a văzut pe bizoni că se apropie de mașină

Nea Marin și-a arătat teama de bizioni încă de când a urcat în mașină. Acesta l-a întrebat pe proprietarul fermei dacă animalele au avut până acum reacții neașteptate când au văzut că intră mașini în țarcul lor. Mai mult decât atât, gazda emisiunii s-a temut ca bizonii să nu răstoarne mașina în care ei se aflau.

„Nea Marin nu cobora din mașină, el din mașină țipa”, a evidențiat Liviu Vârciu, vizibil amuzat.

Vedetele au reușit să hrănească bizonii, după multe încercări în care s-au speriat de aceștia.

Cât costă un bizon în România

Proprietarul fermei de bizoni a fost foarte ospitalier cu vedetele și nea Marin. Bărbatul le-a spus invitaților ce sarcini au de îndeplinit în țarul animalelor, dar le-a oferit și detalii neștiute despre ființele masive.

Într-o discuție cu nea Marin din mașină, localnicul a dezvăluit că bizonii sunt foarte scumpi, iar suma pentru care sunt vânduți în România este una impresionantă.

„Carnea de bizon cred că este cea mai scumpă. Noi vindem bizoni în Austria spre exemplu. Un bizon în Austria costă undeva la 12.000 de euro, după tranșare. Noi îl vindem cu 4.000 - 5.000 de euro, că suntem producători.”, a dezvăluit bărbatul.

Ce surprize aduce noul sezon de Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară, cu Nea Marin

În acest sezon, rolul lui Nea Marin e unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a spus acesta.

Cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai la Focșani sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Margherita de la Clejani, Nico, Cătălin Cazacu și Sorana Darclee. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind edițiile de duminică, luni și marți, pe Antena 1 și AntenaPLAY.