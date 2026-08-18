Prima luptă, câștigată de echipa galbenă! Ce pregătesc Liviu și Andrei pentru confruntarea din această seară

Prima luptă s-a încheiat cu victoria echipei galbene! Ce pregătesc Liviu și Andrei pentru confruntarea din această seară, de la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere.

Cea de-a cincea săptămână a show-ului Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere a adus aseară o nouă confruntare și o combinație surprinzătoare de concurenți. Pentru o parte dintre vedete, întâlnirea cu Nea Mărin a fost o premieră, iar primele provocări le-au arătat rapid că drumul către relaxare nu este deloc unul simplu.

Ce pregătesc Liviu și Andrei pentru confruntarea din această seară, de la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecer

Alături de concurenți îndrăgiți din Asia Express, telespectatorii au avut parte de multă energie, momente neașteptate și, bineînțeles, muncă pe măsura provocărilor, ediția fiind lider de audiență. Competiția continuă diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu noi probe și situații de neratat!

Giulia și Vlad Huidu au făcut, din nou, pereche și au demonstrat că formează un adevărat power couple. Cei doi s-au alăturat căpitanilor Rikito Watanabe și Sonny Medini, iar împreună au reușit să obțină victoria pe traseul de karting de lângă Brașov. Bucuria a fost pe măsură, mai ales că recompensa a venit rapid: o experiență de neuitat, într-un spațiu pitoresc, unde au avut parte de momente pe care cu siguranță nu le vor uita prea curând.

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Prima ediție din această săptămână a adus starea de bine celor de acasă, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 23:37, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 3.3 puncte de rating şi 15.8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.1 puncte de rating şi 15% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:53, aproape 800.000 de mii de telespectatori se bucurau de emisiune.

După prima zi de competiție, Vlad și Giulia sunt gata de noi provocări și își doresc să obțină o nouă victorie: ”Suntem pregătiți pentru o nouă probă și sper să o câștigăm!”, a spus Vlad, în timp ce Giulia a completat: ”Păi eu vreau să o câștigăm și nu vreau să fiu pierzătoare”. Dacă cei doi vor reuși să își atingă obiectivul și în cea de-a doua zi de competiție, telespectatorii vor afla în ediția din această seară.

În drum spre Târgul de vechituri din Brașov, unde echipele au avut de îndeplinit mai multe activități, Anda Adam a vrut să afle dacă Liviu și Andrei au deja o strategie pentru a se impune în competiție. “Liviu, aveți strategia făcută, da?”, i-a întrebat Anda, iar răspunsul celor doi a venit prompt: “Normal! Îi distrugem!”. Rămâne de văzut dacă strategia lor va da rezultate și dacă ei vor fi primii care vor îndeplini misiunile.

Nu ratați noul sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!