Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin, o nouă provocare pentru vedete: Trebuie să faceți troc cu mici la târg!
Episodul 5 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 28 iulie 2026. Nea Mărin le-a dat trezirea matinală vedetelor și le-a dus într-un târg cu aglomerație și agitație!
Membrii echipelor se vor separa încă o dată: în timp ce doi vor pregăti mici, ceilalți doi se vor duce prin târg să facă troc! Ce obiecte vor avea de obținut, ce piedici vor întâmpina și cine va reuși să ducă proba la capăt, cel mai rapid, rămâne de văzut.
Marti, 28.07.2026, 20:50