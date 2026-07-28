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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin, o nouă provocare pentru vedete: Trebuie să faceți troc cu mici la târg!

Episodul 5 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 28 iulie 2026. Nea Mărin le-a dat trezirea matinală vedetelor și le-a dus într-un târg cu aglomerație și agitație! Membrii echipelor se vor separa încă o dată: în timp ce doi vor pregăti mici, ceilalți doi se vor duce prin târg să facă troc! Ce obiecte vor avea de obținut, ce piedici vor întâmpina și cine va reuși să ducă proba la capăt, cel mai rapid, rămâne de văzut.
Marti, 28.07.2026, 20:50
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”Abia acum începe Jihadul!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Abia acum începe Jihadul!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 27.07.2026, 23:20 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav, misiune la ferma de melci: Ne-au pus să-i hrănim!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav, misiune la ferma de melci: Ne-au pus să-i hrănim!

Logo show Luni, 27.07.2026, 22:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au avut parte de o experiență inedită pe un teren de golf!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au avut parte de o experiență inedită pe un teren de golf!

Logo show Luni, 27.07.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu le-a făcut viața grea lui Rikito și Sonny: Cine pierde e tratat ”sclăvește”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu le-a făcut viața grea lui Rikito și Sonny: Cine pierde e tratat ”sclăvește”

Logo show Luni, 27.07.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie! Sonny, nemulțumit de jurizarea lui nea Marin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie! Sonny, nemulțumit de jurizarea lui nea Marin

Logo show Luni, 27.07.2026, 21:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au avut ca probă construirea unui castel din nisip

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au avut ca probă construirea unui castel din nisip

Logo show Luni, 27.07.2026, 21:23 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu a avut parte de o trezire specială din partea lui Rikito și Sonny

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu a avut parte de o trezire specială din partea lui Rikito și Sonny

Logo show Luni, 27.07.2026, 20:50 Super Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Trucuri de stil pentru o apariție impecabilă la piscină

Super Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Trucuri de stil pentru o apariție impecabilă la piscină

Logo show Duminica, 26.07.2026, 15:56 Super Neatza de Weekend. Duel cu baloane în arenă! Cine a spart toate baloanele?

Super Neatza de Weekend. Duel cu baloane în arenă! Cine a spart toate baloanele?

Logo show Duminica, 26.07.2026, 15:36 Super Neatza de Weekend. Trucuri pentru o postură frumoasă la plajă

Super Neatza de Weekend. Trucuri pentru o postură frumoasă la plajă

Logo show Duminica, 26.07.2026, 11:00 Super Neatza de Weekend. Joc spectaculos cu o catapultă și pahare cu apă: ”Ne-au dat rușine!”

Super Neatza de Weekend. Joc spectaculos cu o catapultă și pahare cu apă: ”Ne-au dat rușine!”

Logo show Duminica, 26.07.2026, 10:56 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Darius nu mai vrea să audă de Daniela: Nu o salut. Pe Mihai l-am salutat!

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Darius nu mai vrea să audă de Daniela: Nu o salut. Pe Mihai l-am salutat!

Logo show Duminica, 26.07.2026, 10:00
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