Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin, o nouă provocare pentru vedete: Trebuie să faceți troc cu mici la târg!

Episodul 5 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 28 iulie 2026. Nea Mărin le-a dat trezirea matinală vedetelor și le-a dus într-un târg cu aglomerație și agitație! Membrii echipelor se vor separa încă o dată: în timp ce doi vor pregăti mici, ceilalți doi se vor duce prin târg să facă troc! Ce obiecte vor avea de obținut, ce piedici vor întâmpina și cine va reuși să ducă proba la capăt, cel mai rapid, rămâne de văzut.

”Abia acum începe Jihadul!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la...

Luni, 27.07.2026, 23:20

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav, misiune la ferma...

Luni, 27.07.2026, 22:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au...

Luni, 27.07.2026, 22:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu le-a făcut viața grea lui...

Luni, 27.07.2026, 21:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie! Sonny,...

Luni, 27.07.2026, 21:40

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au avut ca probă construirea...

Luni, 27.07.2026, 21:23

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu a avut parte de o trezire...

Luni, 27.07.2026, 20:50

”Până aici ne-a fost!”. Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la...

Miercuri, 22.07.2026, 23:31

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu,...

Miercuri, 22.07.2026, 23:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Mirela Vaida și Adriana Trandafir,...

Miercuri, 22.07.2026, 23:05

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momentul în care Rikito Watanabe și...

Miercuri, 22.07.2026, 22:56

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Provocare delicioasă: „Pune mai multă...

Miercuri, 22.07.2026, 22:50