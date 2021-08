Povești de familie, episodul 31 și episodul 32. Cum a fost cucerit un băiat de amanta tatălui său și ce cost are goana după succes

În episodul 31 din „Povești de familie” de la Antena 1 am putut descoperi că setea de răzbunare poate să se transforme extrem de ușor într-o situație periculoasă. O tânăra a decis să îl cucerească pe fiul bărbatului cu care a avut o aventură, ca să-i dea o lecție.

Tot în data de 23 august 2021, în episodul 32 din „Povești de familie”, am putut descoperi cât de mare poate să fie „setea” de succes și dorința de-a avea un număr cât mai mare de urmăritori pe internet, dar și cum totul vine „la pachet” cu un preț destul de mare.

Povești de familie, episodul 31. Tibi a fost cucerit de fosta amanta a tatălui său

Tibi a decis să profite de faptul că părinții săi au plecat la Paris, așa că împreună cu prietenul său a folosit aplicații de întâlniri ca să cunoască o tânără. Doar că, la prima întâlnire, fata care și-a făcut apariția nu arăta precum în poza prezentată pe profil, motiv pentru care Tibi a respins-o, explicându-i că aspectul fizic contează. Viața avea însă să-i dea acestuia o lecție de neuitat, ca să-i demonstreze că uneori aparențele pot fi înșelătoare.

Într-un timp extrem de scurt, o brunetă focoasă a căutat să îl întâlnească pe tânărul Tibi, care s-a lăsat imediat cucerit de fizicul acesteia.

„Tibi, am impresia că noi doi o să ne înțelegem foarte bine. Vrei să îți zic un secret? Niciodată nu am mai fost cu un băiat atât de adorabil ca tine”, i-a mărturisit Alice, care a ales să meargă acasă la tânăr și să petreacă noaptea cu el.

A doua zi, tânărul s-a trezit în pat. S-a îmbrăcat degrabă și a mers s-o caute pe Alice, dar tânăra nu mai era în casă. Confuz, acesta a încercat să ia din nou legătura cu ea, dar în zadar.

„Nu înțeleg, nu reușesc să dau de Alice. Nu înțeleg de ce a plecat și nu a lăsat niciun semn. Acum telefonul ei nici nu mai există. Nu înțeleg. I-am scris pe WhatsApp, mi-a văzut mesajele, dar nu a răspuns”, i-a explicat acesta prietenului său.

Întorși de la Paris, părinții băiatului au văzut că acesta are un comportament bizar, așa că au încercat să descopere care este problema. Așa au aflat că este vorba despre o fată.

„Nu vreau sa uit de ea, o iubesc”, a fost confesiunea făcută de Tibi.

Apoi, într-o zi, în timp ce mergea pe stradă, tânărul a văzut-o pe frumoasa brunetă care i-a răpit inima. Aceasta i-a explicat faptul că a făcut o greșeală, fiindcă ea are 23 de ani și el doar 17, iar părinții lui sigur nu o să fie de acord cu o asemenea relație.

Părinții au dorit s-o cunoască pe iubita fiului lor, așa că au invitat-o pe Alice la o cină.

Când a intrat în casă, o reacție neașteptată a venit din partea lui Adrian, atunci când soția și fiul său nu era de față. Bărbatul a încercat s-o gonească pe Alice, semn că cei doi se cunoșteau, dar nu voia să arate asta și familiei sale.

„Uite ce e, nu plec nicăieri! Sau ce, îi spui lui Tibi că am fost amanți până acum câteva luni?”

Cina a fost una destul de tensionată și mama băiatului nu a rămas cu o impresie bună.

„Femeia asta nu-mi inspiră încredere. Dar la cum l-am văzut pe Tibi pare îndrăgostit”, a fost reacția acesteia.

În scurt timp, părinții au observat faptul că le lipsesc din conturi mii de euro, sume pe care bpiatul le-a dăruit iubitei sale, Alice, ca să-i demonstreze dragostea ce i-o poartă.

La un moment dat, Adrian a mers acasă la Alice și i-a zis să-i lase familia în pace, fiind dispus să îi dea bani, doar că miza era alta pentru brunetă.

„Vreau să te ții de promisiune. S-o părăsești pe Sandra, soția ta, și să fii cu mine, așa cum ai promis”, a fost replica tinerei.

Apoi, ca să își continue planul, Alice l-a mințit pe Tibi că a fost bătută de tatăl lui și, după o ceartă în familie, a ieșit la iveală faptul că Adrian a avut o aventură cu tânăra care se iubește acum cu fiul său.

„Minți ca să mă ții departe de Alice”, a fost reacția tânărului, care și-a făcut bagajele și a plecat.

Părinții s-au dus la poliție și în scurt timp au ajuns la casa tinerei. Acolo l-au găsit pe tânăr inconștient în pat. Pastilele date de Alice i-au pus în pericol sănătatea și a fost spitalizat. Tibi s-a făcut bine, iar fosta lui iubită a fost pedepsită de lege.

Apoi, după ce a înțeles că aparențele pot fi înșelătoare, tânărul i-a dat o șansă primei tinere cu care a ieșit la întâlnire, dar pe care a respins-o din cauza aspectului fizic. Așa a înțeles el faptul că aparențele pot fi înșelătoare și că aspectul fizic nu este un criteriu obligatoriu pentru o relație liniștită și fericită.

Povești de familie, episodul 32. Anita și Gigi au aflat cât de mare poate să fie uneori prețul plătit pentru succes

Anita este o vloggeriță de succes, mândră de faptul că a ajuns să aibă peste două milioane de urmăritori.

În timp ce se distra în club cu prietenii săi, aceasta a început să se plângă de faptul că toată atenția fanilor este obositoare și că și-ar dori să aibă mai mult timp pentru ea. Cineva de la o altă masă din club a filmat-o pe ascuns.

Supărată de cele întâmplate, Anita s-a urcat la volan și a plecat acasă, deși consumase băuturi alcoolice.

„M-am săturat să îmi spună toată lumea ce să fac”, a fost reacția acesteia, supărată și copleșită de succesul pe care îl are.

Pe drum, aceasta a făcut un mic accident și s-a lovit la cap. Când a ajuns la domiciliu, părinții au certat-o și i-au adus reproșuri, doar că lucrurile s-au complicat și mai mult când pe internet au început să circule imaginile din club.

Un tânăr pe nume Gigi a făcut un vlog în care a dezvăluit totul despre Anita, în goana lui după succes și după un număr cât mai mare de urmăritori.

Îngrijorată de imaginile apărute pe internet, mama tinerei a încercat să o responsabilizeze și s-o forțeze să meargă la concerte și la întâlnirile cu fanii, ca să-și apere imaginea.

„Nu mă simt prea bine, am palpitații. Nu pot să merg în halul ăsta. Am nevoie de ceva tare. Măcar un păhărel, ca să prind curaj”, a zis tânăra, care a demonstrat încă o dată faptul că are un viciu periculos.

Gigi și-a făcut apariția la eveniment ca să o intimideze și mai mult pe tânără, supărat fiind de faptul că a pierdut multe contracte din cauza lui.

Vloggerul a încercat s-o filmeze din nou, dar tânăra i-a furat telefonul și a fugit cu mașina, însă a făcut un accident destul de grav cu mașina, în timp ce era urmărită de rivalul său. Tânărul a profitat de faptul că Anita era rănită și inconștientă și a filmat-o, ca să aibă un alt material viral de pus pe internet, pe vlogul său.

Chiar și după accident, imediat ce a ajuns acasă, mama s-a gândit doar la concertele și declarațiile tinerei.

Lucrurile s-au complicat și mai mult atunci când polițiștii au anunțat faptul că tânăra este chemată la secție, fiindcă există dovezi clare cu privire la faptul că a condus sub influența băuturilor alcoolice.

Abia acum, mama a înțeles faptul că a exagerat cu nevoia sa de-a deține controlul absolut în viața și cariera fetei sale. Aceasta și-a cerut scuze și între cele două relația a devenit una mai caldă.

Gigi nu a scăpat nepedepsit și s-a ales cu un proces pentru șantaj. Anita însă i-a propus o altă variantă. Cei doi au făcut un vlog în care au povestit detalii despre toate cele întâmplate, iar tânărul a recunoscut că a greșit din plin cu atitudinea sa. În goana după urmăritori, acesta a urmărit-o și a șantajat-o, dar la final a înțeles că faptele sale au fost greșite. Cei doi au căzut astfel la pace și armonia s-a reîntors în viața Anitei.

