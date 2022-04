Povești de familie, sezon 2, episodul 27. Sarei i se pun droguri în pahar în timpul serviciului, dar ceva neașteptat se întâmplă

În episodul 27 difuzat în data de 5 aprilie e 2022 al serialului Povești de familie am descoperit că trăim în continuare într-o societate sexistă, în care mulți consideră că o femeie frumoasă nu trebuie să fie neapărat și deșteaptă. Sara însă, prin povestea prin care a trecut, a ales să schimbe ceva și să demonstreze cât de greșit este să judecăm oamenii după prejudecăți.

Ce s-a întâmplat în episodul 27 din 5 aprilie 2022 al serialului Povești de familie, de la Antena 1

Sara a terminat liceul cu 9.76 și i-a promis mamei sale că va merge la facultate și că se va angaja. Totuși, nu de puține ori, tinerii din cartier sau colegii se luau de ea și făceau comentarii indecente, pentru modul în care arată.

„Vreau să mă axez pe învățat, chiar îmi doresc să îmi fac o carieră, să fiu respectată și să scap de mediul ăsta”, a mărturisit tânăra mamei sale, care o susține și îi promite că va scăpa de prejudecățile oamenilor.

Sara merge la balul de absolvire a liceului și vine acasă, dar o găsește pe mama sa pe canapea. Femeia a făcut infarct și tânăra a sunat la ambulanță, ca să fie dusă la spital. Ulterior, viața celor două a revenit la normal. Sara se duce și la facultate și are și un serviciu de noapte, doar că este nemulțumită de banii câștigați.

Într-o zi, în timp ce era la facultate, o colegă i-a propus să vină să se angajeze la ea la un cazinou și fata a acceptat. În scurt, aceasta s-a angajat și a încercat să se facă plăcută managerului și clienților, doar că unul dintre clienți (domnul Tavi) „a pus ochii” pe ea și a devenit prea insistent, lucru ce a deranjat-o pe fată.

Apoi, surpriza a fost mare atunci când, într-o zi, fata a venit acasă și a dat cu ochii de tatăl său, care s-a despărțit de mama ei când Sara era mică.

„Tu ai idee cum a fost să cresc singură un copil care întreba mereu de tine?”, a fost replica mamei către soțul său, de care s-a despărțit în urmă cu mai mulți ani.

„Bună, Sara. Am venit să îmi cer iertare pentru toți anii în care am lipsit. Am nevoie de o șansă, mă ajuți?”, a întrebat bărbatul.

„Și crezi că dacă apari așa, într-o zi, și îți ceri iertare, totul o să fie iertat?!”, a fost replica tinerei.

Totuși, Sara a decis să îi dea tatălui său o șansă. Problemele însă încep să apară iar la locul de muncă, fiindcă domnul Tavi, clientul insistent, devine tot mai agasant. Tânărul încearcă să o abordeze, dar fiindcă e refuzat, îi face poze pe ascuns și o denigrează pe internet. Ambiția lui însă nu se oprește aici și vorbește cu managerul de la cazinou să facă orice e nevoie pentru ca tânăra să petreacă o noapte cu el.

Și fiindcă Sara refuză de fiecare dată ofertele, între managerul cazinoului și clientul insistent se pune la cale un plan prin care tânăra este ademenită să bea un pahar în care i se pune un drog. Nu durează mult și efectele încep să se vadă și colega de serviciu a dus-o într-o altă cameră, dar managerul a zis că se ocupă el s-o ducă pe fată acasă.

„Vezi că i-am pus destul drog în băutură, pentru vreo două ore te poți distra cât vrei tu”, a zis managerul clientului insistent, pe nume Tavi.

„O să ai parte de noaptea vieții tale, iubire”, a zis bărbatul, pregătindu-se să plece.

Totuși, fix în acel moment, tatăl Sarei a venit și a luat-o pe tânără din mașina lui Tavi, scăpând-o de pericol. După ce au depus plângere la poliție, managerul cazinoului a fost arestat, odată cu clientul său.

Sara s-a întors la viața ei de la facultate, dar renunțând la respectivul job. Cazinoul a fost închis și tânăra a fost fericită că a scăpat și alte fete de acest pericol. Ulterior, patronul a aflat de ilegalitățile făcute de fostul său manager și a luat atitudine, asigurând că se va ocupa personal ca respectivul cazinou să fie un loc sigur pentru angajatele sale. Sara și colega sa s-au reîntors la respectivul loc de muncă, fericite că se pot susține financiar, fără să fie victimele sexismului. Tânăra a reușit să își ia licența și să devină psiholog, făcându-și părinții extrem de mândri. Și fiindcă tatăl său a dovedit că s-a schimbat, acesta a fost iertat și familia a rămas unită și fericită.

