Antena Căutare
Home Power Couple Stiri ADDA, atac de panică la prima probă de cuplu de la Power Couple 2026. Artista și-a amintit de accidentul care a traumatizat-o

ADDA, atac de panică la prima probă de cuplu de la Power Couple 2026. Artista și-a amintit de accidentul care a traumatizat-o

La prima probă de cuplu din sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu ADDA a suferit un atac de panică din cauza viteze mașinii. Cântăreața a povestit despre accidentul care a traumatizat-o.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026, 13:28 | Actualizat Joi, 08 Ianuarie 2026, 14:33

Prima probă de cuplu din sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu s-a numit „Marea bubuială”, iar în prima parte a probei concurenții au primit ca misiune să-și tuneze mașinile într-un timp cât mai scurt.

Cătălin Rizea a fost la volan, iar ADDA, la finalul primei faze a probei, a ieșit din mașină și a căzut în genunchi, având un atac de panică. După ce s-a liniștit, soția lui Cătălin a explicat ce anume o face să se sperie atât de tare când vine vorba de viteză. ADDA a povestit la Power Couple că în urmă cu mai mulți ani a suferit un accident de mașină, iar purtarea centurii de siguranță i-a salvat viața.

Citește și: Adda a explicat de ce s-a supărat soțul ei pe Oase, la Power Couple, în urma votului la eliminare: „Cătălin îl considera prieten”

ADDA, atac de panică la prima probă de cuplu de la Power Couple 2026. Artista și-a amintit de accidentul care a traumatizat-o: „Centura mi-a salvat viața”

„Acum mulți ani a intrat în noi, nu conduceam eu, nu aveam permis, cineva cu 70 la oră. Am simțit doar o senzație foarte ciudată, o bubuitură, ne-a lovit, ne-a târât foarte mult, din impact am dat foarte tare cu capul de tetieră.

A venit ambulanța foarte repede. M-au imobilizat, mi-au pus guler cervical, m-au dus la spital, mi-au făcut ecografie, radiografie. Adică, pentru mine a fost foarte traumatizant și mi-au spus atunci că dacă nu avea centura, zburam prin parbriz. Deci centura mi-a salvat viața. Ca să scap de frica de mașină, am făcut consiliere psihologică. Am fost la psiholog pentru treaba asta. Nu mi-e teamă în mașină, dar nu-mi place când se merge foarte tare. Dar am țipat, am urlat, am plâns, dar am făcut proba, n-am zis stop”, a povestit ADDA la Power Couple 2026.

Citește și: Prima săptămână de Power Couple s-a încheiat fără eliminare, datorită superputerii, la capătul unei ediții lider de audiență!

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și în AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Colaj cu ADDA
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Cum arătau Adda și Cătălin când s-au cunoscut. El era „sculptat”, ea avea 48 de kilograme. Imagini de la începutul relației

Simona și Marius Urzică și ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple sezonul 3, despre roaming când sunt departe de casă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câte kilograme a ajuns să aibă femeia de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta minune Câte kilograme a ajuns să aibă femeia de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta minune
Observatornews.ro Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Antena 3 Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp” Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Cum arătau Adda și Cătălin când s-au cunoscut. El era „sculptat”, ea avea 48 de kilograme. Imagini de la începutul relației
Cum arătau Adda și Cătălin când s-au cunoscut. El era „sculptat”, ea avea 48 de kilograme. Imagini de la...
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Marius Urzică, mărturisiri despre accidentarea care ar fi putut să-i pună capăt carierei. Un an mai târziu, obținea Aurul Olimpic
Marius Urzică, mărturisiri despre accidentarea care ar fi putut să-i pună capăt carierei. Un an mai târziu,...
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?”
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici:
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp”
Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70... Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Fără precedent. Președintele Nicușor Dan anunță că va încălca legea la numirea șefilor marilor parchete
Fără precedent. Președintele Nicușor Dan anunță că va încălca legea la numirea șefilor marilor parchete Jurnalul
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Ce urmează după episodul cu viscol şi ninsori care a lovit România
Ce urmează după episodul cu viscol şi ninsori care a lovit România Observator
Cele mai murdare locuri de la sală. Cum să te ferești de bacterii și murdărie când mergi să faci sport
Cele mai murdare locuri de la sală. Cum să te ferești de bacterii și murdărie când mergi să faci sport MediCOOL
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să tratezi răceala obișnuită la copiii mici
Cum să tratezi răceala obișnuită la copiii mici DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x