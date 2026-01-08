Prima probă de cuplu din sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu s-a numit „Marea bubuială”, iar în prima parte a probei concurenții au primit ca misiune să-și tuneze mașinile într-un timp cât mai scurt.
Cătălin Rizea a fost la volan, iar ADDA, la finalul primei faze a probei, a ieșit din mașină și a căzut în genunchi, având un atac de panică. După ce s-a liniștit, soția lui Cătălin a explicat ce anume o face să se sperie atât de tare când vine vorba de viteză. ADDA a povestit la Power Couple că în urmă cu mai mulți ani a suferit un accident de mașină, iar purtarea centurii de siguranță i-a salvat viața.
Citește și: Adda a explicat de ce s-a supărat soțul ei pe Oase, la Power Couple, în urma votului la eliminare: „Cătălin îl considera prieten”
ADDA, atac de panică la prima probă de cuplu de la Power Couple 2026. Artista și-a amintit de accidentul care a traumatizat-o: „Centura mi-a salvat viața”
„Acum mulți ani a intrat în noi, nu conduceam eu, nu aveam permis, cineva cu 70 la oră. Am simțit doar o senzație foarte ciudată, o bubuitură, ne-a lovit, ne-a târât foarte mult, din impact am dat foarte tare cu capul de tetieră.
A venit ambulanța foarte repede. M-au imobilizat, mi-au pus guler cervical, m-au dus la spital, mi-au făcut ecografie, radiografie. Adică, pentru mine a fost foarte traumatizant și mi-au spus atunci că dacă nu avea centura, zburam prin parbriz. Deci centura mi-a salvat viața. Ca să scap de frica de mașină, am făcut consiliere psihologică. Am fost la psiholog pentru treaba asta. Nu mi-e teamă în mașină, dar nu-mi place când se merge foarte tare. Dar am țipat, am urlat, am plâns, dar am făcut proba, n-am zis stop”, a povestit ADDA la Power Couple 2026.
Citește și: Prima săptămână de Power Couple s-a încheiat fără eliminare, datorită superputerii, la capătul unei ediții lider de audiență!
Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și în AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!
Citește și: Cum arătau Adda și Cătălin când s-au cunoscut. El era „sculptat”, ea avea 48 de kilograme. Imagini de la începutul relațieiSimona și Marius Urzică și ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple sezonul 3, despre roaming când sunt departe de casă...