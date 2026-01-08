La prima probă de cuplu din sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu ADDA a suferit un atac de panică din cauza viteze mașinii. Cântăreața a povestit despre accidentul care a traumatizat-o.

Prima probă de cuplu din sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu s-a numit „Marea bubuială”, iar în prima parte a probei concurenții au primit ca misiune să-și tuneze mașinile într-un timp cât mai scurt.

Cătălin Rizea a fost la volan, iar ADDA, la finalul primei faze a probei, a ieșit din mașină și a căzut în genunchi, având un atac de panică. După ce s-a liniștit, soția lui Cătălin a explicat ce anume o face să se sperie atât de tare când vine vorba de viteză. ADDA a povestit la Power Couple că în urmă cu mai mulți ani a suferit un accident de mașină, iar purtarea centurii de siguranță i-a salvat viața.

ADDA, atac de panică la prima probă de cuplu de la Power Couple 2026. Artista și-a amintit de accidentul care a traumatizat-o: „Centura mi-a salvat viața”

„Acum mulți ani a intrat în noi, nu conduceam eu, nu aveam permis, cineva cu 70 la oră. Am simțit doar o senzație foarte ciudată, o bubuitură, ne-a lovit, ne-a târât foarte mult, din impact am dat foarte tare cu capul de tetieră.

A venit ambulanța foarte repede. M-au imobilizat, mi-au pus guler cervical, m-au dus la spital, mi-au făcut ecografie, radiografie. Adică, pentru mine a fost foarte traumatizant și mi-au spus atunci că dacă nu avea centura, zburam prin parbriz. Deci centura mi-a salvat viața. Ca să scap de frica de mașină, am făcut consiliere psihologică. Am fost la psiholog pentru treaba asta. Nu mi-e teamă în mașină, dar nu-mi place când se merge foarte tare. Dar am țipat, am urlat, am plâns, dar am făcut proba, n-am zis stop”, a povestit ADDA la Power Couple 2026.

