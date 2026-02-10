După o seară în cimitir, acțiunea se mută diseară... în arenă, iar bărbații devin gladiatori, la Power Couple

”Vor juca într-o secvență de film reală”

Power Couple

A fost o seară în care râsul și plânsul s-au împletit armonios, în care întunericul nopții a apăsat mai tare decât s-ar fi putut gândi concurenții și în care cei de acasă au trăit fiecare minut la intensitate maximă.

Concurenții întâmpină în această seară noi provocări

Cea de-a șasea săptămână de Power Couple aduce provocări de neratat și trăiri importante tuturor celor care sunt în fața televizoarelor. Într-un cimitir improvizat, în fața unor monumente funerare cu mesaje personalizate, fetele și-au deschis sufletul și au vorbit despre regrete, laude și momente de neuitat cu partenerii lor.

Într-un cimitir improvizat, în fața unor monumente funerare cu mesaje personalizate, fetele și-au deschis sufletul și au vorbit despre regrete, laude și momente de neuitat cu partenerii lor. Simona Urzică, Maria Pitică și Claudia Cîrjan au reușit să confirme investițiile făcute de soți, iar Sandra Izbașa a fost, până acum, cea care nu a trecut.

Ediția care a adus multe lacrimi la Power Couple a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:30 – 23:37, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.0 puncte de rating şi 21.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.9 puncte de rating şi 17.6% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:07, aproape 950 de mii de telespectatori trăiau emoția.

Diseară, vine momentul ca Luiza Zmărăndescu să ducă și ea la capăt misiunea. Va reuși să termine, în timp și să confirme banii investiți? Sau va rata?

De cealaltă parte, bărbații vor primi cea mai neașteptate veste din acest sezon: ”Vă las să știți toată proba, dar o să o știe și băieții. Astăzi filmăm, real, în locul unde s-a filmat Gladiatorul 2. Vor juca într-o secvență de film reală, unde s-a mai jucat real și avem acces în toate catacombele. Băieții voștri vor fi sclavi, gladiatori și vor urca, încet încet, prin luptă și vă vor salva pe voi”. Cum se vor descurca? Cum va arăta clasamentul? Rămâne de aflat!

Power Couple

