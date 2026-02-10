Antena Căutare
Home Power Couple După o seară în cimitir, acțiunea se mută diseară... în arenă, iar bărbații devin gladiatori, la Power Couple

După o seară în cimitir, acțiunea se mută diseară... în arenă, iar bărbații devin gladiatori, la Power Couple

”Vor juca într-o secvență de film reală”

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Februarie 2026, 11:50 | Actualizat Marti, 10 Februarie 2026, 11:51
Galerie
Nu rata noua ediție de Power Couple din această seară, de la 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. | Antena 1

A fost o seară în care râsul și plânsul s-au împletit armonios, în care întunericul nopții a apăsat mai tare decât s-ar fi putut gândi concurenții și în care cei de acasă au trăit fiecare minut la intensitate maximă.

Concurenții întâmpină în această seară noi provocări

Cea de-a șasea săptămână de Power Couple aduce provocări de neratat și trăiri importante tuturor celor care sunt în fața televizoarelor. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY poate fi urmărit finalul probei de ieri, dar și o nouă aventură a băieților, desprinsă dintr-un film cunoscut de lumea întreagă.

Într-un cimitir improvizat, în fața unor monumente funerare cu mesaje personalizate, fetele și-au deschis sufletul și au vorbit despre regrete, laude și momente de neuitat cu partenerii lor. Simona Urzică, Maria Pitică și Claudia Cîrjan au reușit să confirme investițiile făcute de soți, iar Sandra Izbașa a fost, până acum, cea care nu a trecut.

Articolul continuă după reclamă

Ediția care a adus multe lacrimi la Power Couple a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:30 – 23:37, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.0 puncte de rating şi 21.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.9 puncte de rating şi 17.6% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:07, aproape 950 de mii de telespectatori trăiau emoția.

Diseară, vine momentul ca Luiza Zmărăndescu să ducă și ea la capăt misiunea. Va reuși să termine, în timp și să confirme banii investiți? Sau va rata?

De cealaltă parte, bărbații vor primi cea mai neașteptate veste din acest sezon: ”Vă las să știți toată proba, dar o să o știe și băieții. Astăzi filmăm, real, în locul unde s-a filmat Gladiatorul 2. Vor juca într-o secvență de film reală, unde s-a mai jucat real și avem acces în toate catacombele. Băieții voștri vor fi sclavi, gladiatori și vor urca, încet încet, prin luptă și vă vor salva pe voi”. Cum se vor descurca? Cum va arăta clasamentul? Rămâne de aflat!
Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Sursa:Kantar Media
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban și National

dani otil power couple
+4
Mai multe fotografii

Perioada 9 februarie 2026

Înapoi la Homepage
AS.ro Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare
Observatornews.ro Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Antena 3 Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
În arenă intră gladiatorii! Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
În arenă intră gladiatorii! Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în...
Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii
Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii Catine.ro
Power Couple România, 9 februarie 2026. Vestea care a schimbat totul pentru familia Zmărăndescu: Au descoperit că am o tumoare!
Power Couple România, 9 februarie 2026. Vestea care a schimbat totul pentru familia Zmărăndescu: Au descoperit că...
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere:... Elle
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof HelloTaste.ro
Localitate în beznă, după revolta oamenilor care nu și-au mai plătit taxele. Primarul spune că nu are bani nici de apă și canalizare
Localitate în beznă, după revolta oamenilor care nu și-au mai plătit taxele. Primarul spune că nu are bani nici... Antena3.ro
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja useit
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00!
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00! BZI
Pensionarii, la un pas de a-și lua CASS-ul înapoi
Pensionarii, la un pas de a-și lua CASS-ul înapoi Jurnalul
Doliu în muzica populară românească. O cunoscută artistă a murit la 53 de ani
Doliu în muzica populară românească. O cunoscută artistă a murit la 53 de ani Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona.
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă" Observator
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil?
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x