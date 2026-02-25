Antena Căutare
Home Power Couple Stiri ADDA, Cătălin și Alexandru Rizea, primul videoclip de familie. Cum sună piesa „Tu știi”, lansată după experiența Power Couple

ADDA, Cătălin și Alexandru Rizea, primul videoclip de familie. Cum sună piesa „Tu știi”, lansată după experiența Power Couple

După experiența lor de la Power Couple, ADDA și Cătălin au lansat un videoclip de senzație, împreună cu fiul lor, Alexandru. Artista a compus piesa „Tu știi”, în care a vorbit despre defectele sale, dar și despre puterea pe care i-o dă iubirea pentru soțul ei. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 25 Februarie 2026, 11:36 | Actualizat Miercuri, 25 Februarie 2026, 12:07
Galerie
ADDA a lansat piesa Tu știi | Antena 1

Înainte de aflarea deznodământului Power Couple, ADDA a lansat piesa Tu știi. Este primul clip în care apare întreaga familie Rizea: „Cum scrie ADDA nu o face nimeni! O piesa sinceră despre noi. Nu e prima și cu siguranță nici ultima. De data asta am fost toți 3 împreună în videoclip. Familia Rizea! Vă iubesc!”, a transmis Cătălin.

ADDA și Cătălin, primul clip alături de fiul lor. Cum a apărut familia Rizea, înainte de Finala Power Couple: „Lumea să vorbească, împreună o să îmbătrânim”

Piesa este o declarație de iubire pentru Cătălin și o replică pentru cei care se întreabă ce a făcut să merite un așa bărbat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum arătau ADDA și Cătălin când s-au cunoscut. El era „sculptat”, ea avea 48 de kilograme. Imagini de la începutul relației

Tu știi

Am talentul de la tata și tupeul de la mama

Ce e în plus e de pe stradă chiar dacă mi-a plăcut școala

Am și textele pe buze, banii mei în buzunar,

Nu vreau nimic de la tine în afară de iubire

[...]

Sunt o fată rea, gură mare-mare, da, știu

Un pic nebună uneori, da știu

Dar te iubesc atât de mult și tu știi

Aș face orice pentru tine, da tu știi

Lumea să vorbească

Împreună o să îmbătrânim

„Trecut, prezent, viitor! Atunci, acum, mereu. În viața asta și în toate cele care vor urma!”, a scris ADDA pe rețelele sociale, despre familia sa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu această ocazie, familie Rizea a făcut și o ședință foto de senzație:

„Noi nu prea avem poze mișto împreună. Nici măcar clasicul album de la nuntă! Avem pozele în laptop, într-un folder și am tot zis că ne ocupăm de ele, dar nu am avut când. Au trecut doar 9 ani jumate de atunci… cam puțintel.
Atât de tipic nouă și atipic în general.
Dar mâine lansez piesă și un clip natural, în care apare și Cătălin daaaar cireașa de pe tort e Alexuțu!”, a mai scris ADDA,

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

ADDA și Cătălin sunt concurenți în sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu. Au fost eliminați din competiție, însă au revenit în seminfinală, câștigând proba „Hai noroc, iubire!”.

Citește și: ADDA, atac de panică la prima probă de cuplu de la Power Couple 2026. Artista și-a amintit de accidentul care a traumatizat-o

Colaj cu ADDA și Cătălin Rizea
+3
Mai multe fotografii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În penultima ediție Power Couple, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală aparte! Show-ul, lider de a... Azi, sezonul 3 Power Couple își va găsi perechea câștigătoare! Trei echipe vor lupta în marea finală până la epuizare. C...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! “Unde e dreptatea?” Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! &#8220;Unde e dreptatea?&#8221;
Observatornews.ro "Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident "Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Antena 3 Ce face un soldat român când vede o dronă? Semnele care arată că armata României nu e adaptată la un război modern, ca cel din Ucraina Ce face un soldat român când vede o dronă? Semnele care arată că armata României nu e adaptată la un război modern, ca cel din Ucraina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
În penultima ediție Power Couple, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală aparte! Show-ul, lider de audiență!
În penultima ediție Power Couple, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală aparte! Show-ul,...
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la... Catine.ro
Azi, la Power Couple, revin în vilă cuplurile eliminate pe parcursul competiției cu surprize pentru cei rămași în show
Azi, la Power Couple, revin în vilă cuplurile eliminate pe parcursul competiției cu surprize pentru cei rămași...
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va putea fi urmărită
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Pavlo Matiușa, scriitor înrolat voluntar pe front pentru a apăra Ucraina: „Fericirea e posibilă în război. Am simțit-o când mi-am revăzut copiii, soția, mama, când am aflat că fratele meu e în viață”
Pavlo Matiușa, scriitor înrolat voluntar pe front pentru a apăra Ucraina: „Fericirea e posibilă în război. Am... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
Ce face un soldat român când vede o dronă? Semnele care arată că armata României nu e adaptată la un război modern, ca cel din Ucraina
Ce face un soldat român când vede o dronă? Semnele care arată că armata României nu e adaptată la un război... Antena3.ro
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută useit
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei!
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei! BZI
În perspectiva unui eșec previzibil, Bolojan caută vinovații pentru neîndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Evident, se autoexclude de la responsabilitate
În perspectiva unui eșec previzibil, Bolojan caută vinovații pentru neîndeplinirea jaloanelor restante din PNRR.... Jurnalul
Sportivii lotului de tineret al Federației Române de Canotaj au donat sânge pentru a salva vieți
Sportivii lotului de tineret al Federației Române de Canotaj au donat sânge pentru a salva vieți Kudika
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli Redactia.ro
Oraşul în care autoturismele abandonate sufocă parcările.
Oraşul în care autoturismele abandonate sufocă parcările. "Zici că e cimitir de maşini" Observator
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x