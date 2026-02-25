ADDA, Cătălin și Alexandru Rizea, primul videoclip de familie. Cum sună piesa „Tu știi”, lansată după experiența Power Couple

După experiența lor de la Power Couple, ADDA și Cătălin au lansat un videoclip de senzație, împreună cu fiul lor, Alexandru. Artista a compus piesa „Tu știi”, în care a vorbit despre defectele sale, dar și despre puterea pe care i-o dă iubirea pentru soțul ei.

Înainte de aflarea deznodământului Power Couple, ADDA a lansat piesa Tu știi. Este primul clip în care apare întreaga familie Rizea: „Cum scrie ADDA nu o face nimeni! O piesa sinceră despre noi. Nu e prima și cu siguranță nici ultima. De data asta am fost toți 3 împreună în videoclip. Familia Rizea! Vă iubesc!”, a transmis Cătălin.

ADDA și Cătălin, primul clip alături de fiul lor

Piesa este o declarație de iubire pentru Cătălin și o replică pentru cei care se întreabă ce a făcut să merite un așa bărbat.

Tu știi

Am talentul de la tata și tupeul de la mama

Ce e în plus e de pe stradă chiar dacă mi-a plăcut școala

Am și textele pe buze, banii mei în buzunar,

Nu vreau nimic de la tine în afară de iubire

[...]

Sunt o fată rea, gură mare-mare, da, știu

Un pic nebună uneori, da știu

Dar te iubesc atât de mult și tu știi

Aș face orice pentru tine, da tu știi

Lumea să vorbească

Împreună o să îmbătrânim

„Trecut, prezent, viitor! Atunci, acum, mereu. În viața asta și în toate cele care vor urma!”, a scris ADDA pe rețelele sociale, despre familia sa.

Cu această ocazie, familie Rizea a făcut și o ședință foto de senzație:

„Noi nu prea avem poze mișto împreună. Nici măcar clasicul album de la nuntă! Avem pozele în laptop, într-un folder și am tot zis că ne ocupăm de ele, dar nu am avut când. Au trecut doar 9 ani jumate de atunci… cam puțintel.

Atât de tipic nouă și atipic în general.

Dar mâine lansez piesă și un clip natural, în care apare și Cătălin daaaar cireașa de pe tort e Alexuțu!”, a mai scris ADDA,

ADDA și Cătălin sunt concurenți în sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu. Au fost eliminați din competiție, însă au revenit în seminfinală, câștigând proba „Hai noroc, iubire!”.

