Cum arătau Adda și Cătălin când s-au cunoscut. El era „sculptat”, ea avea 48 de kilograme. Imagini de la începutul relației

Adda și Cătălin au povestit la Power Couple despre începutul relației lor. Cei doi soți au povestit și că arătau foarte bine când s-au cunoscut.

Adda și Cătălin sunt împreună de 11 ani. Cei doi concurenți de la Power Couple s-au întâlnit la mare, din întâmplare: el venise cu gașca de prieteni, iar ea venise pentru un concert.

„Arătam și bine! Credeți-mă!”, a spus Cătălin Rizea.

„Și eu! Aveam 48 de kilograme. Și el era sculptat, dar și eu arătam bine”, a spus Adda.

Adda și Cătălin, dezvăluiri de la începutul relației lor

Dar nu poleiala i-a unit, ci esența! Artista a povestit cu lacrimi în ochi despre ce a însemnat venirea lui Cătălin în viața sa.

„În primul rând m-am simțit în siguranță cu Cătă. Eu am venit singură la 19 ani în București. Prima mea relație din Târgu Mureș a fost îngrozitoare. Și am venit știind că sunt singură, sunt fată, voiam să fac ceva în industrie și întotdeauna m-am apărat. Am simțit să mă protejez și să fac un zid în jurul meu. Și cu el n-am avut asta. A fost primul om lângă care nu mi-a fost frică. Am putut să fiu eu și să nu mai stau în gardă”, a povestit Adda la Power Couple.

În prima lună de relație, Adda i-a dat papucii lui Cătălin pentru că s-a speriat de faptul că o alinta și era prea bun, crezând că se preface. Cântăreața a realizat că așa de bun era Cătălin, cel real, așa că a ales să trăiască o viață împreună cu el. Cei doi s-au căsătorit în 2016, când pe drum era fiul lor, Alexandru.

„Aveam 24 de ani, iar în pântecul meu era Alexutu, care dădea din picioare de-mi rupea ficații și vezica. Eram speriată că un copil și nu știam ce implică nici căsnicia și nici ce înseamnă să fii mama. Știam doar că iubesc din tot sufletul și îmi doream să fiu bine și să fac bine. Am aflat apoi că viață de familie este un carousel. Îmi venea să fug în lume uneori și să urlu în pădure cu lupii, dar nu am avut de ales decât să rămân și să repar tot ce se strică. Să o iau din nou și din nou de la capăt. Din iubire și pentru iubire”, a scris Adda în mediul online.