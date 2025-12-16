Andrei Niculae și iubita lui, Claudia, declarații sincere despre relația lor, înainte de lansarea noului sezon Power Couple

Când crezi că ai depășit orice provocare alături de partenerul de viață, când simți că deja ați atins cel mai bun punct al comunicării în cuplu și că nimic nu vă mai poate scoate din zona de confort, atunci apare un format mai diferit de tot ceea ce există!

A venit rândul unuia dintre cei mai iubiți oameni din radio din țară, Andrei Niculae și a iubitei lui, Claudia să-și spună povestea care-i poartă spre acest show | Antena 1

Noul sezon Power Couple, cu probe mai puternice decât anul trecut, este aproape de revenire. Din 12 ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, nouă cupluri apreciate pentru activitatea lor, vin în fața celor de acasă pentru a da piept cu cele mai neluate în calcul temeri ale lor.

Citește și: Mitzuu și Ariana, pregătiți pentru o nouă provocare în viața lor, la Power Couple: „Considerăm că suntem o echipă foarte bună”

Telespectatorii au avut deja ocazia în ultimele trei săptămâni, în fiecare noapte de luni și marți, să afle mai multe despre o parte dintre participanții din acest an! Ieri, după miezul nopții, a venit rândul unuia dintre cei mai iubiți oameni din radio din țară, Andrei Niculae și a iubitei lui, Claudia să-și spună povestea care-i poartă spre acest show!

Andrei Niculae și iubita lui, Claudia, declarații sincere despre relația lor înainte de premiera Power Couple România sezonul 3

Articolul continuă după reclamă

„Depășirea limitelor, așa aș putea sintetiza Power Couple. Cred că o să ne ajute foarte mult pe noi doi”, spune Andrei despre formatul care i-a schimbat orice așteptare, mai ales că mai adaugă el: ”Dacă sezonul 1 și 2 au fost cu probe grele, sezonul 3 este măcel!”

De cealaltă parte, Claudia, aflată în premieră într-un show TV mărturisește: ”Sunt emoționată să fiu aici, este prima dată când vorbesc în fața camerelor și când sunt supusă unui stres emoțional. Și mai este și stresul probelor, dar este tare frumos și mă bucur că sunt aici”.

Au o relație construită atât prin amintiri personale, cât și prin cele legate de muncă: ”Suntem nedespărțiți 24 din 7, 7 zile din 7, nu există să nu fim împreună. Facem totul împreună”.

Citește și: Oase și logodnica lui, Maria, pregătiți de provocarea Power Couple, cu zâmbetul pe buze: ”câștigăm, dacă ne distrăm”

Dornici să demonstreze că au ceea ce le trebuie pentru a câștiga, simt că motivația lor pornește din interior: ”Ne și automotivăm, sunt genul de probe în care ți dorești mai mult de la tine”.

Cum îi va schimba această experiență și cât de departe vor ajunge, vom afla, din 12 ianuarie!

Nu ratați materialele în exclusivitate despre Power Couple la Antena 1, luni și marți seara, la miezul nopții, sau oricând, după difuzare, pe AntenaPLAY!