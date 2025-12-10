Antena Căutare
Un sezon mai puternic. O șansă de a depăși orice fel de provocare și de a arăta că atunci când știi cum să comunici cu partenerul de viață, poți face tot ce îți propui.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 10:03 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 10:04
Un sezon care îi va ține pe cei de acasă în fața televizoarelor și îi va trece prin toate emoțiile. Din 12 ianuarie, Power Couple revine la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar nouă cupluri de vedete care vin cu gândul de a câștiga fiecare probă și de a pleca acasă cu titlul, sunt pregătite de lansare!

Mitzuu și Ariana, pregătiți pentru o nouă provocare în viața lor, la Power Couple: „Considerăm că suntem o echipă foarte bună”

De aproape trei săptămâni, cei de acasă au putut să-i cunoască mai bine pe participanții din acest an. Primele cinci cupluri și-au spus deja, pe scurt, povestea și motivația cu care vor intra în show, dar și care sunt acele lucruri care îi fac mai puternici.

De această dată, azi noapte, în jurul orei 12, telespectatorii au putut urmări materialul despre Mitzuu și Ariana, doi dintre cei mai tineri și mai apreciați creatori de conținut din mediul online. Provocările pe care ei le filmează îi țin pe urmăritori cu sufletul la gură și le oferă șansa de a crește zi de zi, tot mai mult!

„Power Couple este cu adevărat un challenge, care o să ne pună ceva probleme, dar pe care sper să le trecem cu succes”, declară Mitzuu, înainte de startul difuzării.

Iubita lui îl completează, subliniind ce i-a atras la primele sezoane: „Au fost niște probe foarte tari și sperăm ca anul acesta să fie și mai tari.”

Au venit deciși să aibă parte de o super energie, dar și să își creeze amintiri de neuitat, după cum declară Mitzuu: „Motivația este dorințaa noastră de a ne distra, de a ne simți bine și de a face cât mai multe chestii împreună.”

Fiecare provocare prin care au trecut până la acest moment a făcut-o pe Ariana să declare: „Cea mai importantă lecție pe care o învățăm unul de la celălalt este să avem încredere, comunicarea este cheia. Ne descurcăm foarte bine, facem foarte multe chestii, considerăm că suntem o echipă foarte bună când suntem împreună.”

Au energie, vitalitate și pasiune pentru a descoperi lucruri noi! Sunt elementele de care au nevoie pentru a merge până la capăt? Vedem din 12 ianuarie!

colaj mtzuu și ariana la power couple

Nu ratați materialele în exclusivitate despre Power Couple la Antena 1, luni și marți seara, la miezul nopții, sau oricând, după difuzare, pe AntenaPLAY!

