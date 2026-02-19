Luiza Zmărăndescu, despre factura lui Cătălin care „a șocat-o”. Cât a trebuit să plătească pentru roaming

Luiza Zmărăndescu a povestit la Power Couple despre momentul în care a fost surprinsă de factura de la roaming a lui Cătălin Zmărăndescu. Sportivul era atunci plecat în America de Sud, iar soția i-a plătit Internetul.

Luiza Zmărăndescu de la Power Couple a vorbit despre momentul care pur și simplu a șocat-o. Soții Zmărăndescu au fost întrebați la Power Couple: „Care dintre voi a avut un șoc când a venit factura de roaming cu netul depășit după ce ați fost în vacanță?”. Luiza și-a amintit rapid despre momentul în care a primit o factură de 3000 de lei. Sportivul era plecat atunci în America de Sud.

Factura lui Cătălin Zmărăndescu care „a șocat-o” pe soția sa

„Șocul meu cel mare a fost când am deschis factura lui Cătălin și am văzut 30 de milioane. Am plătit. A zis să plătesc repede să aibă net”, a povestit Luiza Zmărăndescu.

După ce soția a plătit factura, Cătălin a avut grijă să nu mai consume atât de mult.

„Eram plecat prin America de Sud. A plătit să am din nou Internet, dar am avut grijă apoi să nu mai sar calul”, și-a amintit și Cătălin Zmărăndescu.

