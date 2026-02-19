Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Luiza Zmărăndescu, despre factura lui Cătălin care „a șocat-o”. Cât a trebuit să plătească pentru roaming

Luiza Zmărăndescu, despre factura lui Cătălin care „a șocat-o”. Cât a trebuit să plătească pentru roaming

Luiza Zmărăndescu a povestit la Power Couple despre momentul în care a fost surprinsă de factura de la roaming a lui Cătălin Zmărăndescu. Sportivul era atunci plecat în America de Sud, iar soția i-a plătit Internetul. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Februarie 2026, 15:13 | Actualizat Joi, 19 Februarie 2026, 15:26

Luiza Zmărăndescu de la Power Couple a vorbit despre momentul care pur și simplu a șocat-o. Soții Zmărăndescu au fost întrebați la Power Couple: „Care dintre voi a avut un șoc când a venit factura de roaming cu netul depășit după ce ați fost în vacanță?”. Luiza și-a amintit rapid despre momentul în care a primit o factură de 3000 de lei. Sportivul era plecat atunci în America de Sud.

Factura lui Cătălin Zmărăndescu care „a șocat-o” pe soția sa

„Șocul meu cel mare a fost când am deschis factura lui Cătălin și am văzut 30 de milioane. Am plătit. A zis să plătesc repede să aibă net”, a povestit Luiza Zmărăndescu.

După ce soția a plătit factura, Cătălin a avut grijă să nu mai consume atât de mult.

„Eram plecat prin America de Sud. A plătit să am din nou Internet, dar am avut grijă apoi să nu mai sar calul”, și-a amintit și Cătălin Zmărăndescu.

Un Power Couple adevărat nu pierde niciodată semnalul! DIGI susține conexiunea care trece orice test, cu net nelimitat pentru cupluri invincibile. Rămâneți conectați la puterea dragostei!

Luiza și Cătălin Zmărăndescu

Maria și Oase au fost eliminați din competiția Power Couple, la finalul unei ediții lider detașat de audiență!...
