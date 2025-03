Aseară, Power Couple sezonul 2 și-a desemnat câștigătorii. Giulia și Vlad Huidu au terminat competiția pe locul al II-lea. Iată ce a transmis Giulia.

Finala Power Couple sezonul 2 a fost una grea, care s-a bazat pe comunicare și comuniune în cuplu. Au existat și momente tensionate, și unele pline de umor. Magicianul Robert Tudor și Elena au câștigat premiul cel mare, Giulia și Vlad Huidu au fost pe locul II, iar DOC și Anca pe locul al III-lea.

Ce mesaj a transmis Giulia după finala Power Couple, sezonul 2. „Team Păpu” a pierdut la mustață: „N-am câștigat finala, dar am câștigat ceva mult mai important”

Deși nu au ieșit câștigători în această competiție, Giulia și Vlad Huidu au luptat până în ultimul moment.

„Team Păpu” a câștigat simpatia telespectatorilor încă din America Express, iar la Power Couple România, sezonul 2, au arătat cât de puternici sunt împreună.

Chiar dacă nu au luat premiul cel mare, Giulia și Vlad au transmis un mesaj puternic după finala competiției.

Pe lângă lucrurile pe care le-au învățat de-a lungul competiției, aceștia sunt recunoscători pentru tot parcursul lor și, mai ales, pentru familia pe care au creat-o. Sunt bucuroși pentru Elena și Robert Tudor, a căror prietenie o prețuiesc cu adevărat.

Totodată, Giulia a avut un mesaj emoționant și pentru soțul său. Aceasta și-a declarat dragostea pentru el și recunoștința pentru răbdarea pe care o are și pentru că o susține în fiecare zi.

„N-am câștigat finala, dar am câștigat ceva mult mai important: amintiri de neuitat, lecții valoroase și dovada clară că noi doi suntem o echipă de neoprit!

A fost greu, nebunie curată, ne-am testat răbdarea (și nervii), dar am trăit fiecare moment la maximum!

Am luptat până la capăt cu toata puterea, am câștigat 2 probe de cuplu și semifinala, am fost doar o singură dată la eliminare și, cel mai important, ne-am demonstrat încă o dată că împreună putem trece peste orice cu toate obstacolele apărute în cale.

Mai presus de trofee, rămâne parcursul nostru, experiența asta nebună, faptul că indiferent de situație am reușit să trecem mai departe împreună, dar mai ales exemplul pe care îl dăm copiilor noștri: că o echipă adevărată nu se clatină, indiferent de provocări, iar dacă se dezechilibrează găsește întotdeauna puterea de a merge mai departe cu încredere și iubire.

Și, sincer? Suntem mândri de noi! Am râs, am plâns, am urlat un pic (ok, poate mai mult la final), dar am dat tot ce am avut mai bun!

Suntem recunoscători și fericiți că am trăit experiența asta incredibilă!

Mulțumim echipei de producție, echipei de safety, tuturor colegilor noștri care ne-au motivat de fiecare dată și de la care am avut multe lucruri de învățat, familiei noastre care ne-a fost alături la fiecare emoție trăită în acest show și vouă, celor care ne-ați susținut în fiecare clipă prin mesajele, comentariile și gândurile voastre.

Multumim @powercouple_antena1 pentru această experiență extraordinară! Ne va fi dor…

Felicitări @elenar_tudor si @magicianul_robert_tudor, sunteți minunați și prețuim prietenia noastră mai presus de orice competiție.

@vladhuidu ție îți mulțumesc pentru iubire, răbdare, încredere, susținere… Te iubesc enorm și sunt mândră și recunoscătoare pentru familia noastră!

Team Păpu rămâne un Power Couple în suflet, mereu!” este mesajul postat de Giulia pe contul său de Instagram.