Reacția hazlie a lui Radu Bucălae când a fost întrebat dacă are poză cu Alexandra pe ecranul telefonului. Ce a zis la Power Couple

În cadrul unui testimonial din ediția 22 a sezonului 2 Power Couple România, de pe 3 martie 2025, Radu și Alexandra Bucălae, reveniți în competiție alături de alte patru cupluri eliminate, au scos la iveală detalii neștiute din căsnicia lor. Iată ce dezvăluiri au făcut!

Radu și Alexandra Bucălae nu au petrecut foarte mult timp în casa Power Couple România sezon 2, fiind primul cuplu eliminat din competiție. Cu toate acestea, ei au reușit să intre la inimile publicului datorită optimismului, dar și faptului că sunt mereu puși pe glume.

Radu Bucălae și soția sa au pornit în aventura Power Couple România sezonul 2 cu mult entuziasm și încredere în forțele lor, fiind convinși că o să se distreze mult. Totuși, parcursul lor a fost scurt și au plecat chiar în prima săptămână de concurs.

La acea vreme, ei nu s-au descurcat prea bine la proba de cuplu, motiv pentru care au ajuns pe ultimul loc. De asemenea, Alexandra și Radu Bucălae au intrat la votul colegilor de competiție, alături de DOC și soția lui, Anca Munteanu. În cele din urmă, Alexandra și Radu Bucălae au primit cele mai multe voturi din partea celorlalte cupluri, așa că au fost nevoiți să își ia rămas bun de la superba vilă din Malta, dar și de la probele de cuplu.

În ediția 22 de pe 3 martie 2025 din săptămâna finalei Power Couple, cele cinci cupluri eliminate până în acel moment al show-ului au revenit în vilă și au simțit din nou gustul competiției. Însă, doar unul singur a reușit să ajungă în Semifinală și să se lupte cu restul perechilor: Cesima Nechifor și Theo Zeciu.

Înainte de proba care le-a oferit șansa de a reintra în casa Power Couple România, Radu și Alexandra Bucălae au participat la un testimonial în care au făcut o serie de confesiuni neașteptate despre viața lor de cuplu.

Radu Bucălae a dezvăluit că nu are poză cu Alexandra pe ecranul telefonului, pentru că nu sunt genul acesta de cuplu: „Nu că ar fi ceva greșit, dar nu am poză cu Alexandra și n-am poză nici cu mine. O iubesc! Știe clar că o iubesc. Nu e nevoie ca de fiecare dată când deschid telefonul să vadă ceilalți că am poză cu ea sau eu să-mi aduc aminte. Și nici nu avem poză împreună la vreo rețea de socializare”, a dezvăluit Radu Bucălae, în ediția 22 a emisiunii Power Couple România sezonul 2 de pe 3 martie 2025.

Întrebați cine sună mai des în cuplul lor, Radu Bucălae a răspuns că Alexandra, el preferând, în schimb, să dea mesaje ori să lase vocal.

Radu Bucălae a mai mărturisit că el este cel care petrece cel mai mult timp căutând WI-FI în vacanțe: „Eu caut WI-FI peste tot! Am nevoie de internet. Sunt conectat prin telefonul meu la internet. Acest corp caută Youtube, Instagram, TikTok”.

„Dacă se poate face un apel către cine are vreo idee să se lipească telefonul așa, să se conecteze total cu corpul și cu mintea, el e primul care vrea!”, a completat, în glumă, Alexandra Bucălae la Power Couple.

