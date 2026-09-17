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Cine sunt Radu Valahu și Roxana Valahița. Cei doi sportivi vor să scrie istorie la Power Couple, sezonul 4

Radu Valahu și Roxana Valahița intră în Power Couple, sezonul 4. Cine sunt cei doi sportivi și povestea emoționantă din spatele participării lor.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 16:22 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 16:25
Cine sunt Radu Valahu și Roxana Valahița. Cei doi sportivi vor să scrie istorie la Power Couple, sezonul 4 | Antena 1
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Nouă cupluri de vedete sunt pregătite pentru una dintre cele mai intense experiențe de până acum. În sezonul 4 al emisiunii Power Couple, partenerii își vor testa relațiile, rezistența și capacitatea de a funcționa ca o adevărată echipă. Printre cei care au acceptat provocarea se numără Radu Valahu și soția lui, Roxana Valahița, doi sportivi pentru care performanța și competiția fac parte din viața de zi cu zi.

Cine sunt Radu Valahu și Roxana Valahița

Radu Valahu este cunoscut publicului drept „omul record”, dar și ca antrenor. De-a lungul anilor, acesta a devenit una dintre figurile cunoscute ale sportului de forță din România și a avut numeroase apariții în emisiuni de televiziune. Radu este unul dintre cei mai puternici sportivi din țară, iar numele său este strâns legat de competițiile de forță.

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Roxana Valahița, soția lui, are la rândul său o carieră impresionantă în skandenberg. Este sportiv profesionist și dublă campioană mondială, iar experiența acumulată în competiții o transformă într-un partener pe măsură pentru Radu. Cei doi nu formează doar un cuplu în viața personală, ci și o echipă obișnuită să lucreze împreună în lumea sportului. În trecut, Roxana a fost menționată și în calitate de arbitru în competiții de skandenberg.

Cei doi sportivi vor să scrie istorie la Power Couple, sezonul 4

Radu și Roxana sunt împreună de 13 ani, iar de 12 ani sunt căsătoriți. Povestea lor a ajuns, de altfel, și la televizor în urmă cu mai mulți ani, când cei doi au participat la „Nuntă cu scântei”, show în cadrul căruia și-au organizat nunta cu ajutorul Anei Morodan.

Acum, cei doi pornesc într-o aventură complet diferită: Power Couple. Pentru Roxana, participarea la emisiune are și o încărcătură emoțională aparte. Sportiva a povestit că, în urmă cu trei ani, mama ei urmărea emisiunea și i-a spus că și-ar dori să îi vadă pe cei doi concurând împreună.

„Acolo vreau să vă văd! Voi puteți. Sunteți unul și același, 2 în 1!”, i-ar fi spus mama Roxanei.

Din păcate, femeia a murit recent, brusc, iar participarea la Power Couple a căpătat astfel o semnificație aparte pentru Roxana. Sportiva spune că, acolo unde este Radu, este și ea și că pentru cei doi casa este acolo unde sunt împreună.

Singura ei teamă este legată de siguranța soțului său. Roxana mărturisește că nu își dorește ca Radu să fie vreodată în pericol, însă spune că, în rest, experiența Power Couple reprezintă o provocare pe care cei doi o vor înfrunta împreună.

„Putem spune că avem puterea cuplului încă de când ne-am cunoscut. Suntem unul și același!”, a transmis Roxana.

La rândul său, Radu Valahu spune că cei doi sunt o echipă și că emisiunea li se potrivește tocmai datorită felului în care au funcționat împreună de-a lungul relației.

„Noi suntem o echipă! Această emisiune se așează ca o mănușă pentru familia noastră. Noi suntem așa de când ne-am cunoscut”, a declarat Radu.

Pentru cei doi sportivi, competiția de la Power Couple, sezonul 4, va fi astfel mai mult decât o serie de probe dificile. Va fi o nouă ocazie de a demonstra cât de puternică este echipa pe care au construit-o în cei 13 ani de relație.

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