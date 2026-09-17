Power Couple revine, de data aceasta cu sezonul 4. Printre cuplurile care își vor testa rezistența, dar și sentimentele se numără și Gami cu Erika Aylin. Află detalii despre cei doi înainte de începerea show-ului incendiar.

Cine sunt Gami și iubita lui, Erika Aylin. Cuplul care dorește să se facă auzit la Power Couple, sezonul 4 | antena 1

Cu o comunitate de peste 2,5 milioane de urmăritori în mediul online, Gami este una dintre vocile cunoscute ale generației sale.

Cine sunt Gami și iubita lui, Erika Aylin. Cuplul care dorește să se facă auzit la Power Couple, sezonul 4

Deși viața sa este urmărită de numeroși oameni, acesta a preferat să păstreze departe de atenția publică un detaliu important din viața personală. De aproximativ doi ani, Andrei formează un cuplu cu Erika Aylin, o tânără studentă în vârstă de 22 de ani.

Cei doi au decis acum să facă un pas important și să își ducă relația în fața publicului, odată cu participarea la Power Couple. Pentru Erika, aventura reprezintă o ocazie de a-și testa limitele și de a descoperi cum reacționează în situații în care confortul de zi cu zi dispare.

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„Mi s-a părut o oportunitate unică să îmi testez limitele, pentru că îmi place să ies din zona de confort și să încerc cât mai multe provocări noi. Iar faptul că trec prin toate astea alături de Andrei face experiența și mai specială pentru mine”, spune Erika.

Tânăra consideră că asemănările dintre ea și Gami îi pot ajuta în competiție. Cei doi spun că au moduri asemănătoare de a gândi și de a reacționa, însă există și situații în care sunt foarte diferiți. Tocmai aceste diferențe ar putea deveni importante în probele din emisiune, acolo unde vor trebui să se completeze reciproc.

Erika este optimistă și spune că are încredere în relația lor, chiar dacă este conștientă că vor exista momente dificile.

Gami și Erika își fac relația publică la Power Couple

Pentru Gami, participarea la Power Couple înseamnă și ieșirea din rutina în care s-a obișnuit să trăiască în ultimii ani. Creatorul de conținut spune că a acceptat provocarea tocmai pentru a-și depăși zona de confort și pentru a le arăta oamenilor o altă latură a sa.

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„Pentru mine, participarea la Power Couple este o oportunitate să mă provoc să nu mai fiu atât de comod și să ies din rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani”, mărturisește el.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale participării este însă faptul că, pentru prima dată, Gami și Erika își prezintă relația în mod public. Până acum, povestea lor a rămas departe de privirile celor care îl urmăresc pe creatorul de conținut.

„Faptul că particip împreună cu Erika face experiența cu atât mai diferită pentru mine, mai ales pentru că este prima dată când ne facem relația publică și oamenii vor avea ocazia să vadă cum suntem noi, de fapt, împreună”, explică Andrei.

Cei doi sunt conștienți că Power Couple îi va pune în situații pe care nu le pot controla și că probele le vor testa răbdarea și capacitatea de a lucra împreună. Gami recunoaște că se așteaptă la momente în care nervii le vor fi puși la încercare, însă rămâne încrezător că vor reuși să treacă peste ele.

Pentru el, există însă și o altă provocare: plecarea de acasă și faptul că lasă în urmă numeroase responsabilități de care se ocupă personal în mod obișnuit.