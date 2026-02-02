Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Emoții, lacrimi și multă sinceritate, în această seară, la Power Couple: „băieții vor arăta cât vă cunosc și cât v-au ascultat”

Emoții, lacrimi și multă sinceritate, în această seară, la Power Couple: „băieții vor arăta cât vă cunosc și cât v-au ascultat”

Descoperă ce surprize aduce ediția de luni, 2 februarie 2026, a emisiunii Power Couple România.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 11:54 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 12:00
Galerie
Descoperă ce surprize aduce ediția de luni, 2 februarie 2026, a emisiunii Power Couple | Antena 1

Odată cu trecerea primei jumătăți din sezonul trei, marea finală se vede tot mai aproape! Doar șase cupluri au mai rămas în competiție, iar fiecare dintre ele simte că a devenit mai puternică și mi capabilă să treacă de orice provocare va mai apărea pe drumul spre premiul care poate atinge 100.000 de euro.

Concurenții trec prin momente emoționante! Ce surprize aduce ediția de luni, 2 februarie 2026, a emisiunii Power Couple România

Astăzi, mâine și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, show-ul merge mai departe, iar emoția, aventura și misterul se împletesc într-o poveste ce se va scrie la cote înalte.

O mică trecere în revistă a clasamentului va arăta că pe primul loc la banii strânși se află Simona și Marius Urzică, care au deja 21.510 euro, urmați de Maria și Oase cu 19.190 euro și de Sandra și Răzvan cu 17.381 euro. În cea de-a doua parte a topului se află Claudia și Andrei cu 16.005 euro, Ilinca și Mădălin cu 15.180 euro și Luiza și Cătălin, cu doar 13.473 euro.
Fetele vor intra primele la investiție, iar cât timp conexiunea cu băieții va continua, Dani va oferi primele detalii: „Proba de astăzi este atât de dificilă că eu nu am avut, sub nicio formă, poftă să o încerc”. Tot către domni, el va mai anunța: „Azi, punem bani în plic. Și la sfârșitul zilei, tot în plic, veți găsi superputerea”.

Articolul continuă după reclamă

Detaliile reale vor urma în doar câteva minute, după ce partenerii nu vor mai asculta! ”Astăzi, băieții voștri, că vor, că nu vor, vor ajunge în mod teatral, în fața altarului. Într-un soi de spovedanie, vor arăta cât de bine vă cunosc pe voi, fetelor, cât de bine v-au ascultat și cât de bine știu să privească spre viitor. Proba se numește Îmi pare rău, doar seamănă cu proba de anul trecut pentru că lucrurile sunt mai complicate”.

Se va lăsa cu o sinceritate totală a celor șase bărbați, cu lacrimi puternice și cu momente de neuitat! Totul într-o seară emoționantă din formatul care scoate cuplurile din zona de confort.

colaj foto cu dani otil si concurentele de la power couple romania sezon 3

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Cum arată părinții lui Marius Urzică de la Power Couple sezonul 3. Sportivul se mândrește cu cei care i-au dat viață...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Observatornews.ro Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade
Antena 3 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată părinții lui Marius Urzică de la Power Couple sezonul 3. Sportivul se mândrește cu cei care i-au dat viață
Cum arată părinții lui Marius Urzică de la Power Couple sezonul 3. Sportivul se mândrește cu cei care i-au dat...
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ce pasiune neștiută are Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple: „Sunt înnebunit” 
Ce pasiune neștiută are Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple: „Sunt înnebunit” 
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x