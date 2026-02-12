Antena Căutare
Familia Zmărăndescu a fost votată pentru eliminare, dar superputerea săptămânii i-a salvat încă o dată!

Power Couple a fost aseară lider detașat de audiență!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 12:12 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 12:13
Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

S-a încheiat și cea de-a șasea săptămână din Power Couple! Cuplurile au demonstrat, ca de fiecare dată, curaj și dorință de a merge cât mai departe. Au depășit probe dificile, și-au învins fricile sau măcar s-au luptat cu ele până la un anumit punct.

Familia Zmărăndescu, votată pentru eliminare

Lunea, marțea și miercurea, formatul de pe Antena 1 și AntenaPLAY rămâne prima alegere a celor de acasă, show-ul fiind lider detașat de audiență și ieri.

O nouă probă la înălțime a fost testul pentru cupluri aseară, însă de această dată, mixul de echilibru, atenție la detalii, răspunsuri la întrebări și recitat a fost prea dificil pentru mulți dintre ei. Oase și Maria au fost câștigătorii rundei și au obținut bonusul de 2000 de euro, în timp ce Sandra și Răzvan au intrat la vot, alături de familia Zmărăndescu.

Votul a fost unul favorabil pentru dubla campioană olimpică și soțul ei, iar ceea ce părea a fi finalul pentru Cătălin și Luiza după cinci etape la eliminare, a devenit o nouă motivație de petrecere. Superputerea obținută de Marius și Simona Urzică a anunțat că nu există nicio plecare, așa că toate cele cinci echipe merg mai departe. Ultima ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență!

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 23:57, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.6 puncte de rating şi 24.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.9 puncte de rating şi 14.8% cota de piaţă. La nivelul publicului urban, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor cu 5.4 puncte de rating și 15.9% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.1 puncte de rating și 12.1% cotă de piață. În intervalul 21:32 – 23:57, la intersecția cu serialul Tătuțu, Antena 1 avea 6.6 puncte de rating și 26.8% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 2.6 puncte de rating și 10.6% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:55, peste 1 milion de telespectatori așteptau cu emoție verdictul serii.
Au mai rămas doar două săptămâni din sezonul trei! Cinci echipe continuă lupta pentru marele premiu care poate ajunge până la 100.000 de euro, însă drumul este extrem de complicat și presărat cu provocări mai dificile decât până acum! Cine va merge până la capăt, urmează să descoperim!

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Sursa:Kantar Media
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

Perioada 11 februarie 2026

Exclusiv | Cum a fost pentru Răzvan Bănică să vadă proba „Gladiatorul” la televizor: „Volumul a fost dat la maxim”. Ce a...
Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
