Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Încercarea prin care a trecut Cătălin Zmărăndescu. Ce detalii a scos la iveală despre tumoarea descoperită la un control de rutină

Încercarea prin care a trecut Cătălin Zmărăndescu. Ce detalii a scos la iveală despre tumoarea descoperită la un control de rutină

În ediția de luni seară, 9 februarie 2026, din Power Couple România, Cătălin Zmărăndescu a făcut o confesiune neașteptată. Puțini sunt cei care știu că sportivului i-a fost găsită o tumoare în timpul unui control de rutină.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Februarie 2026, 12:25 | Actualizat Marti, 10 Februarie 2026, 13:05
Galerie
În ediția de luni seară, 9 februarie 2026, din Power Couple România, Cătălin Zmărăndescu a făcut o confesiune neașteptată | Antena 1

Cătălin și Luiza Zmărăndescu formează unul dintre cele mai puternice cupluri de la Power Couple România 2026. Cei doi au demonstrat tuturor că au o relație bazată pe iubire, comunicare și respect.

Sportivul și soția lui au reușit să cucerească oamenii de acasă cu parcursul lor din emisiune, dar și cu frumoasa căsnicie pe care o au. De asemenea, aceștia au dovedit că legătura dintre ei este foarte specială.

Citește și: Cum a început, de fapt, povestea de dragoste dintre Cătălin Zmărăndescu și soția sa. Ce a dezvăluit sportivul

Luni, 9 februarie 2026, telespectatorii au fost martorii unui moment memorabil la Power Couple România. Luiza Zmărăndescu a trecut printr-o probă intensă. Concurenta a fost nevoită să sape în pământ cu mâinile goale pentru a-l scoate pe soțul ei din „groapă”.

Articolul continuă după reclamă

Emoțiile au atins cote maxime pentru partenera lui Cătălin Zmărăndescu. Deși concurentul nu era în niciun pericol, soția lui a depus un efort uriaș pentru a-l „elibera”din locul în care credea că se află.

De asemenea, sportivul a făcut și o confesiune la care nimeni nu se aștepta după ce Luiza Zmărăndescu a spus despre el că este credincios. Se pare că acesta a trecut printr-o încercare dificilă, care l-a apropiat și mai mult de Dumnezeu.

Care este starea de sănătate a lui Cătălin Zmărăndescu după ce medicii i-au descoperit o tumoare. Ce a povestit la Power Couple România 2026

În timpul unui control de rutină, medicii i-au descoperit sportivului o tumoare. Vestea a luat prin surprindere întreaga familie. Mai mult, Cătălin și Luiza Zmărăndescu au trecut prin momente cumplite până la aflarea unor informații concrete despre gravitatea situației.

Concurentul a mai precizat în ediția de luni, 9 februarie 2026, din Power Couple România că starea lui de sănătate este bună, iar tumoarea pe care o are nu-i pune viața în pericol.

Citește și: Cum au arătat în ziua nunții Cătălin și Luiza Zmărăndescu de la Power Couple. Imagini de la evenimentul emoționant

Colaj cu Cătălin Zmărăndescu și soția lui la Power Couple
+23
Mai multe fotografii

„În urma unui control medical am descoperit o tumoare. Mă rog, până să ne dăm seama despre ce este vorba panica ne-a cuprins. Îmi place că a fost și întoarcerea mea către Dumnezeu. Lucrurile sunt ok, sunt bine, nu este nimic periculos, nimic care să îmi pună sănătatea sau viața în primejdie, dar știu prin ce a trecut ea și nu pot să uit cât de tare se ținea dar știu că în colțul ei plângea de multe ori și am încercat cumva să nu îi spun niciodată că am văzut-o.”, a povestit Cătălin Zmărăndescu în cadrul emisiunii, cu vocea tremurândă și emoție în glas.

Sandra Izbașa, în lacrimi la Power Couple 2026. De ce a plâns în hohote. Răzvan Bănică și-a stăpânit cu greu emoțiile în...
Înapoi la Homepage
AS.ro Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare
Observatornews.ro Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Antena 3 Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Diseară, la Power Couple, într-o probă deja cunoscută, fetele muncesc, în timp ce băieții vor avea o misiune... specială
Diseară, la Power Couple, într-o probă deja cunoscută, fetele muncesc, în timp ce băieții vor avea o...
Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii
Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii Catine.ro
Cum au arătat în ziua nunții Cătălin și Luiza Zmărăndescu de la Power Couple. Imagini de la evenimentul emoționant
Cum au arătat în ziua nunții Cătălin și Luiza Zmărăndescu de la Power Couple. Imagini de la evenimentul...
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere:... Elle
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof HelloTaste.ro
Localitate în beznă, după revolta oamenilor care nu și-au mai plătit taxele. Primarul spune că nu are bani nici de apă și canalizare
Localitate în beznă, după revolta oamenilor care nu și-au mai plătit taxele. Primarul spune că nu are bani nici... Antena3.ro
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja useit
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00!
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00! BZI
Pensionarii, la un pas de a-și lua CASS-ul înapoi
Pensionarii, la un pas de a-și lua CASS-ul înapoi Jurnalul
Doliu în muzica populară românească. O cunoscută artistă a murit la 53 de ani
Doliu în muzica populară românească. O cunoscută artistă a murit la 53 de ani Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona.
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă" Observator
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil?
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x