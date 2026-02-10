Încercarea prin care a trecut Cătălin Zmărăndescu. Ce detalii a scos la iveală despre tumoarea descoperită la un control de rutină

În ediția de luni seară, 9 februarie 2026, din Power Couple România, Cătălin Zmărăndescu a făcut o confesiune neașteptată. Puțini sunt cei care știu că sportivului i-a fost găsită o tumoare în timpul unui control de rutină.

Cătălin și Luiza Zmărăndescu formează unul dintre cele mai puternice cupluri de la Power Couple România 2026. Cei doi au demonstrat tuturor că au o relație bazată pe iubire, comunicare și respect.

Sportivul și soția lui au reușit să cucerească oamenii de acasă cu parcursul lor din emisiune, dar și cu frumoasa căsnicie pe care o au. De asemenea, aceștia au dovedit că legătura dintre ei este foarte specială.

Luni, 9 februarie 2026, telespectatorii au fost martorii unui moment memorabil la Power Couple România. Luiza Zmărăndescu a trecut printr-o probă intensă. Concurenta a fost nevoită să sape în pământ cu mâinile goale pentru a-l scoate pe soțul ei din „groapă”.

Emoțiile au atins cote maxime pentru partenera lui Cătălin Zmărăndescu. Deși concurentul nu era în niciun pericol, soția lui a depus un efort uriaș pentru a-l „elibera”din locul în care credea că se află.

De asemenea, sportivul a făcut și o confesiune la care nimeni nu se aștepta după ce Luiza Zmărăndescu a spus despre el că este credincios. Se pare că acesta a trecut printr-o încercare dificilă, care l-a apropiat și mai mult de Dumnezeu.

În timpul unui control de rutină, medicii i-au descoperit sportivului o tumoare. Vestea a luat prin surprindere întreaga familie. Mai mult, Cătălin și Luiza Zmărăndescu au trecut prin momente cumplite până la aflarea unor informații concrete despre gravitatea situației.

Concurentul a mai precizat în ediția de luni, 9 februarie 2026, din Power Couple România că starea lui de sănătate este bună, iar tumoarea pe care o are nu-i pune viața în pericol.

„În urma unui control medical am descoperit o tumoare. Mă rog, până să ne dăm seama despre ce este vorba panica ne-a cuprins. Îmi place că a fost și întoarcerea mea către Dumnezeu. Lucrurile sunt ok, sunt bine, nu este nimic periculos, nimic care să îmi pună sănătatea sau viața în primejdie, dar știu prin ce a trecut ea și nu pot să uit cât de tare se ținea dar știu că în colțul ei plângea de multe ori și am încercat cumva să nu îi spun niciodată că am văzut-o.”, a povestit Cătălin Zmărăndescu în cadrul emisiunii, cu vocea tremurândă și emoție în glas.