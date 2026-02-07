Antena Căutare
Cum au arătat în ziua nunții Cătălin și Luiza Zmărăndescu de la Power Couple. Imagini de la evenimentul emoționant

La Power Couple 2026 Luiza și Cătălin Zmărăndescu au vorbit despre nunta lor, un eveniment la care marele luptător a tremurat din toate încheieturile de emoții. Cei doi au avut parte de o nuntă mare, de care își amintesc cu drag. 

Publicat: Sambata, 07 Februarie 2026, 08:00
Luiza și Cătălin Zmărăndescu și-au amintit că au tremurat din toate încheieturile în ziua nunții | Antena 1

În cadrul emisiunii Power Couple- La bine și la greu, sezon 3, au fost difuzate imagini de la nunta soților Zmărăndescu.

Cum au arătat în ziua nunții Cătălin si Luiza Zmărăndescu de la Power Couple. Imagini de la evenimentul la care cei doi au tremurat din toate încheieturile

„Tu știi ce emoții am avut eu la nuntă? A fost frumos tare la nuntă. A fost foarte emoționant. Tremuram din toate încheieturile, nu reușeam să articulăm 2 cuvinte. e un sentiment așa… te trec toate apele. Emoții foarte mari!”, a povestit Cătălin Zmărăndescu despre momentul în care a luat-o de soție pe cea despre care spune că l-a schimbat și l-a făcut un om mai bun.

În ziua nunții, Cătălin Zmărăndescu a avut un costum negru, cămașă albă și papion, iar soția lui a purtat o rochie de mireasă tip sirenă. Vezi imagini de la nuntă în galeria foto.

Luiza și Cătălin Zmărăndescu s-au cunoscut într-o sală de sport din Londra, unde fostul mare campion la arte marțiale era antrenor personal. „M-a impresionat foarte tare. Atât de tare încât i-am spus că în 6 luni ne căsătorim. Zarurile erau aruncate și eu îi declarasem solemn că la sfârșitul anului se va mărita cu tine. Nu am pățit în viața mea așa ceva. A fost nevoie de o Luiză ca să schimbe un Zmărăndescu”, a povesit luptătorul în emisiunea de la Antena 1.

Cătălin Zmărăndescu a cerut-o pe Luiza în ring, la finalul unui meci câștigat. „Era o forfotă foarte mare, m-a chemat în ring, m-a cerut de soție, am început să plâng. Doamne, ce emoții au fost!”, a povestit Luiza Zmărăndescu la Power Couple.

Luiza și Cătălin Zmărăndescu au făcut ceremonia religioasă în vara lui 2016.

Soții Zmărăndescu participă la Power Couple, sezon 3.

„Sunt obișnuit cu provocările și competițiile care mă scot din zona de confort, însă, de această dată, este o premieră și pentru mine – intru în joc alături de soția mea. Toată viața am fost pe cont propriu în drumul către victorii, știind că ea îmi este aproape, însă acum suntem împreună. Am acceptat participarea în Power Couple pentru că am simțit că este modul în care putem demonstra că atunci când suntem amândoi, putem depăși orice obstacol. Să înceapă competiția!”, a spus Cătălin Zmărăndescu înainte de a merge în Malta.

Aflată întâia dată într-un show, Luiza a spus: „Power Couple a venit de nicăieri în viața noastră și am acceptat provocarea, fără să stăm mult pe gânduri. Abia apoi am realizat ce va urma, iar acum entuziasmul și curiozitatea sunt la cote înalte. Recunosc, sentimentele pe care le încerc sunt atipice. În general, când Cătălin se pregătea de o provocare asemănătoare, eu mă gândeam la cum voi face totul acasă, în lipsa lui. Acum, suntem amândoi gata de plecare, ne asigurăm că cei mici vor fi bine și abia așteptăm să vedem cum ne vom descurca”.

Colaj cu Luiza și Cătălin Zmărăndescu
+4
