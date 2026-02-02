Power Couple România, 2 februarie 2026. Ce mare regret a avut Cătălin Zmărăndescu, față de Luiza: Îmi pare rău că n-am putut să-ți ofer o lună de miere așa cum ți-ai dorit!

Episodul 13 din data de 2 februarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. La proba "Îmi pare rău" s-a lăsat cu o sinceritate totală a celor șase bărbați, cu lacrimi puternice și cu momente de neuitat! Cătălin Zmărăndescu a trebuit să-i spună soției sale, Luiza, trei regrete pentru situații din trecut.

Luni, 02.02.2026, 20:58