Home Power Couple Stiri Maria și Oase au fost eliminați din competiția Power Couple, la finalul unei ediții lider detașat de audiență!

Aseară s-a tras linie la Power Couple – după șapte săptămâni, doar patru echipe continuă drumul spre marea finală și spre premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Februarie 2026, 12:09 | Actualizat Joi, 19 Februarie 2026, 12:15
Luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, povestea ajunge la final! O singură pereche va ridica trofeul deasupra capului și va învinge în finala sezonului 3!

Până atunci, cea din urmă probă de cuplu dinaintea săptămânii care decide totul a adus mari surprize!

Răzvan și Sandra deja intrați la votul pentru eliminare au fost cei care au marcat și ultimul loc la joc, așa că Maria și Oase, cei care-i urmau în clasamentul banilor li s-au alăturat la vot. Cu 2 la 1, familia Bănică s-a salvat, iar cei care au intrat pentru prima dată la vot, au fost și cei care au părăsit competiția.

Citește și: Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple

Articolul continuă după reclamă

Power Couple, lider detașat de audiență

Proba de cuplu care i-a transformat în bombardieri pe concurenți a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 24:00, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.4 puncte de rating şi 23.8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.9 puncte de rating şi 14.4% cota de piaţă.

Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a fost lider de audiență, înregistrând 5.2 puncte de rating și 15.3% cotă de piață, față de PRO TV care avea 4.3 puncte de rating și 12.6% cotă de piață. Totodată, în intervalul 21:27 – 24:00, la intersecția cu finalul sezonului 2 din Tătuțu, Antena 1 era lider absolut de audiență, cu 6.3 puncte de rating și 25.5% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 2.8 puncte de rating și 11.3% puncte de audiență. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:47, aprope 1.2 milioane de telespectatori se bucurau de show.

În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 5.8 puncte de rating și 20.6 cotă de piață, în timp ce locul secund avea 5.2 puncte de rating și 18.5% cotă de piață.

Andrei Niculae și Claudia Cîrjan. Cătălin și Luiza Zmărăndescu. Marius și Simona Urzică. Răzvan Bănică și Sandra Izbașa. Sunt cele patru cupluri calificate în runda finală. Însă, surprizele nu se opresc aici – luni revin toate cuplurile eliminate în show! Ce va urma? Rămâne de văzut!

Nu ratați ultimele trei ediții din sezonul legendar Power Couple, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, luni, marți și miercuri, de la 20:30!

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All și National

Perioada 18 februarie 2026

