Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple

Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple

Oase și Maria Pitică au părăsit aseară Power Couple sezonul 3 după proba bombardierilor.

Publicat: Joi, 19 Februarie 2026, 09:22 | Actualizat Joi, 19 Februarie 2026, 11:51
Oase și logodnica lui, Maria Pitică, au plecat acasă după ediția de aseară de Power Couple sezonul 3. | Antena 1

Oase și Maria Pitică au format unul dintre cele mai puternice și unite cupluri de la Power Couple sezonul 3. Mereu puși pe șotii și foarte carismatici, cei doi au câștigat rapid inimile telespectatorilor și s-au împrietenit cu celelalte cupluri din competiție.

Din păcate, cuplul lor a fost eliminat aseară, iar în competiție, pentru săptămâna finală, au mai rămas doar patru cupluri.

Mesajul emoționant al lui Oase și al Mariei după ce au fost eliminați de la Power Couple sezonul 3

Oase și Maria Pitică au transmis un mesaj emoționant într-un video postat pe Instagram aseară, imediat după terminarea emisiunii. Fanii lor i-au felicitat în secțiunea de comentarii și și-au arătat aprecierea față de ei.

ADDA a explicat de ce s-a supărat soțul ei pe Oase, la Power Couple, în urma votului la eliminare: „Cătălin îl considera prieten"

“Bună seara, s-a terminat Power Couple! Începe transmisiunea direct în canapeaua noastră”, a spus Oase.

“Vă mulțumim extraordinar de mult pentru toate mesajele frumoase și de susținere. Și să nu arunce nimeni niciun televizor și să nu scuipe nimeni pe nimeni. Dar este, într-adevăr, extraordinar de frumos să vedem că oamenii care ne-au urmărit într-adevăr țin contactul cu noi și ne spun ce simt și cum sunt și noi ne simțim foarte recunoscători pentru chestia asta”, a spus Maria.

“E foarte emoționant să primești atâtea mesaje de la oameni care zic că te plac și că te plac pentru cum suntem, cât de frumoasă e Maria, cât de mișto suntem noi împreună, e foarte tare și foarte emoționant și eu nu mă așteptam la asta. Am mai fost la emisiuni, dar niciodată nu m-am așteptat la așa reacție și să am atâtea mesaje încât să nu pot să răspund, ceea ce mi-ar plăcea și cred că o să răspund la fiecare om în parte”, a mai adăugat Oase.

Care este numele real al lui Oase. Ce scrie în buletinul concurentului de la Power Couple

“Faptul că vă luați din timpul vostru să ne scrieți nouă un gând bun și să fiți lângă noi înseamnă foarte mult și astăzi, dar și pe tot parcursul emisiunii. Ăștia am fost noi”, spune Maria.

“E nașpa să vezi înfrângerea iarăși, să simți momentul ăla”, a mai adăugat Oase.

Ei au mai explicat că s-au străduit să facă proba cât de bine au putut, dar, din păcate, au greșit și își asumă că este vina lor.

“Nu a fost să fie, am greșit-o noi, este total vina noastră și cam atât. Ne pare foarte rău că am ieșit. Noi am spus de la început că noi venim să câștigăm (...) și consider că am câștigat foarte multă experiență momentan și e superb tot ce s-a întâmplat și e foarte emoționant pentru mine tot ce vedem și ce primim”, a mai explicat Oase.

Oase și Maria le-au mulțumit tuturor din echipa Power Couple pentru experiența minunată.

Power Couple România, 18 februarie 2026. Oase si Maria Pitică au fost eliminați din competiție

