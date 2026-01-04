Antena Căutare
Oase și Maria Pitică de la Power Couple sezonul 3, detalii despre cererea în căsătorie înainte de începerea show-ului

Oase și Maria Pitică de la Power Couple sezonul 3 au povestit cum au primit în aeroport un talisman norocos de la un fan de-al lor.

Publicat: Duminica, 04 Ianuarie 2026, 12:19 | Actualizat Duminica, 04 Ianuarie 2026, 13:09
Oase și logodnica lui, Maria, au vorbit despre ce așteptări au de la prima zi de filmări la Power Couple sezonul 3. | Antena 1

În avion, atunci când s-au întâlnit și cu restul echipelor, Oase a povestit că au încercat să facă glume împreună pentru a detensiona atmosfera pentru că toți aveau emoții.

„Eu n-am dormit, am fost pe grabă cu bagajul. Și a fost foarte drăguț, nu mă așteptam. Mă așteptam să am mai multe emoții la partea asta”, a dezvăluit Maria vizibil obosită, care s-a ocupat atât de bagajul ei, cât și de cel al lui Oase.

Oase și Maria Pitică de la Power Couple sezonul 3, detalii despre cererea în căsătorie chiar înainte de începerea show-ului

Maria a spus că pentru ea prima probă din competiție deja a avut loc pentru că i-a fost tare greu să facă bagajele pentru două persoane.

„Pentru mine a fost prima probă. O săptămână cred”, a zis Maria.

„Cred că dacă am trecut peste această probă de a face bagajul, și când zic a face bagajul mă refer la Maria, eu am câștigat. Pot să fac orice acuma dacă am terminat cu bagajul”, a spus Oase.

Power Couple România | Sezonul 3: Oase și Maria Pitică, totul despre participarea la emisiune: „Ne place să ne distrăm"

Oase a dezvăluit că motivul pentru care a lăsat-o pe Maria să facă ambele bagaje a fost pentru că ea se pricepe mult mai bine, e mult mai organizată și e mult mai control freak decât el, reușind să pună totul la punct.

Când au fost întrebați despre talismane norocoase, Oase a avut o povestioară drăguță din Munchen, din timpul escalei. A spus că au întâlnit acolo pe un tip care le-a zis că îi urmărește și că știe că merg la Power Couple și dorește să le ofere un cadou care să le aducă noroc.

Iar băiatul respectiv le-a dăruit o carabină, fără să știe că Oase e pasionat de așa ceva.

Pentru a fi puțin siropoși, Maria și Oase au mai completat că ei sunt un talisman norocos unul pentru altul.

Înainte de a pleca, prietenii și familiile lor le-au urat succes, au spus că îi susțin și că își doresc să fie ei, așa autentici cum sunt de obicei.

„Vreau să le mulțumesc și eu tuturor mătușilor care dau acatist pentru noi”, a mai completat Maria, care a spus că are acasă câteva mătuși îngrijorate pentru probele pe care ei le vor avea de făcut.

Oase a povestit că oamenii din comunitatea lui au fost foarte receptivi, i-au încurajat și i-au transmis că se bucură pentru faptul că îl vor revedea pe micile ecrane.

Cum arată casa în care locuiesc Oase și Maria de la Power Couple 2026

Maria și Oase s-au întors dintr-o vacanță chiar înainte de plecarea lor la Power Couple și Oase a decis să o ceară de soție chiar înainte de această aventură fabuloasă.

„Locul acesta unde noi am fost e foarte special pentru noi și această formalitate pe care, într-un fel sau altul trebuia să o facem pentru că o simțim, a venit foarte natural. Eu aveam inelul pregătit de foarte mult timp, dar (...) mă așteptam să fie mult mai ușor, ținând cont că noi ne știm, vorbeam despre asta deschis și mi-a fost foarte greu în secunda aia. Băi, n-am avut emoții nicăieri ca atunci”, a povestit Oase.

„A fost momentul nostru, foarte emoționant pentru noi”, a mai zis Maria, care a fost tare încântată de cererea în căsătorie.

Despre prima zi de filmare, Maria și Oase au spus că vor să se bucure de experiență, oricum ar fi ea.

„Habar n-am la ce să mă aștept, dar sunt foarte încântată. Am intrat în asta și sunt relaxată”, a mai adăugat Maria.

Oase și logodnica lui, Maria, pregătiți de provocarea Power Couple, cu zâmbetul pe buze: "câștigăm, dacă ne distrăm"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
