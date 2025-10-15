Cum arată casa în care locuiesc Oase și Maria de la Power Couple 2026

Oase, pe numele lui real Ionuț Dongo, și Maria, soția lui, participă împreună la Power Couple 2026.

Oase și Maria formează un cuplu de mai bine de 6 ani și se bucură de o frumoasă poveste de dragoste. Ea este artist plastic, iar Oase e prezentatorul TV și creator de conținut. Cei doi împărtășesc doar pasiunea pentru artă și frumos, dar și o viață minunată de familie pe care și-au creat-o de mai bine de 6 ani.

Cum arata casa în care locuiesc Oase și Maria

Cei doi locuiesc împreună de mai mulți ani și se bucură de un apartament spațios. Oase a postat pe contul lui de Instagram de-a lungul timpului mai multe video-uri filmate în apartamentul lor.

Ei au o bucătărie spațioasă, mobilată și utilată modern, cu o mobilă în culoare gri închis. În living, ei au o canapea bej imensă, perfectă pentru spațiul de relaxare, atunci când se uită împreună la filme și seriale.

Prezentatorul TV și soția lui au împreună două pisici iubitoare, care se bucură din plin de toată atenția lor.

Atunci când se preocupă de pasiunile lor, Oase merge la sală și la cățărări, în timp ce Maria petrece timp în studioul ei de artă, acolo unde creează cu drag tablouri impresionante.

Maria și Oase vor dovedi în timpul competiției că sunt un cuplu puternic, motivați și pregătiți să facă față probelor. Cei doi au declarat că principalul lor scop în Malta la filmări este să se distreze, să trăiască această experiență împreună pentru că ei consideră că îi va apropia și mai mult și să își ofere sprijin reciproc.

Lista participanților la Power Couple 2026 este completată de creatorul de conținut, Oase, cunoscut pentru capacitatea lui de a mearge până la capăt într-un format TV și Maria, partenera lui, de peste 6 ani, artist vizual, aflată pentru prima dată în postura de concurentă!

”Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria – ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu, să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”, a punctat Oase, înainte de filmări.

Maria a mai specificat că: ” Pentru mine, Power Couple este un pas mare în afara zonei mele de confort, dar îl fac alături de omul care mă face să râd în fiecare zi, așa că am acceptat această provocare cu mult curaj și entuziasm. Îmi doresc să adunăm multe amintiri frumoase, să trecem prin experiența asta cu multe râsete și încredere, așa cum trecem și prin viață împreună, în fiecare zi”.

