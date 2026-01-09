Care este numele real al lui Oase. Ce scrie în buletinul concurentului de la Power Couple

I se spune Oase pentru că se mișcă de parcă nu le-ar avea. Numele real al concurentului de la Power Couple - La bine și la greu este Ionuț Dongo.

Porecla și-a primit-o pentru că se mișcă de parcă n-ar avea oase în corp, dar numele din buletin este Ionuț Dongo. Pe lângă picioarele care îi zbârnâie la street dance, Oase are dibăcie și în mâini. A ajuns în primii 12 cei mai rapizi mânuitori de kendama din lume, după ce a tras impecabil sforile la Campionatul Mondial de kendama.

Logodnica lui Oase îi spune acestuia Taz. Oase, Ionuț Dongo, ExTaz, participă la Power Couple - La bine și la greu 2026, alături de Maria Pitică.

Numele real al lui Oase de la Power Couple este Ionuț Dongo

„Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria, ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu, să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”, a spus Oase pentru Antena 1.

„Ne simțim foarte bine, ne înțepăm destul de des, ne place să ne distrăm. Eu cred că toate cuplurile alese o să fie un Power Couple, ideea principală este să nu uităm de ce am venit – să câștigăm. Am învățat de la Maria inteligența emoțională, lucru pe care nu-l dobândeam”, a mai spus Ionuț Dongo.

Maria și Oase s-au întors dintr-o vacanță chiar înainte de plecarea lor la Power Couple și Oase a decis să o ceară de soție chiar înainte de această aventură fabuloasă.

„Locul acesta unde noi am fost e foarte special pentru noi și această formalitate pe care, într-un fel sau altul trebuia să o facem pentru că o simțim, a venit foarte natural. Eu aveam inelul pregătit de foarte mult timp, dar (...) mă așteptam să fie mult mai ușor, ținând cont că noi ne știm, vorbeam despre asta deschis și mi-a fost foarte greu în secunda aia. Băi, n-am avut emoții nicăieri ca atunci”, a povestit Oase.

