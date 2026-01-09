Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Care este numele real al lui Oase. Ce scrie în buletinul concurentului de la Power Couple

Care este numele real al lui Oase. Ce scrie în buletinul concurentului de la Power Couple

I se spune Oase pentru că se mișcă de parcă nu le-ar avea. Numele real al concurentului de la Power Couple - La bine și la greu este Ionuț Dongo. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 13:39 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 15:25
Galerie
Porecla este Oase, dar numele din buletin este surprizător | Antena 1

Porecla și-a primit-o pentru că se mișcă de parcă n-ar avea oase în corp, dar numele din buletin este Ionuț Dongo. Pe lângă picioarele care îi zbârnâie la street dance, Oase are dibăcie și în mâini. A ajuns în primii 12 cei mai rapizi mânuitori de kendama din lume, după ce a tras impecabil sforile la Campionatul Mondial de kendama.

Logodnica lui Oase îi spune acestuia Taz. Oase, Ionuț Dongo, ExTaz, participă la Power Couple - La bine și la greu 2026, alături de Maria Pitică.

Citește și: ADDA a explicat de ce s-a supărat soțul ei pe Oase, la Power Couple, în urma votului la eliminare: „Cătălin îl considera prieten”

Numele real al lui Oase de la Power Couple este Ionuț Dongo

Articolul continuă după reclamă

„Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria, ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu, să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”, a spus Oase pentru Antena 1.

Citește și: Cum arată casa în care locuiesc Oase și Maria de la Power Couple 2026

„Ne simțim foarte bine, ne înțepăm destul de des, ne place să ne distrăm. Eu cred că toate cuplurile alese o să fie un Power Couple, ideea principală este să nu uităm de ce am venit – să câștigăm. Am învățat de la Maria inteligența emoțională, lucru pe care nu-l dobândeam”, a mai spus Ionuț Dongo.

Maria și Oase s-au întors dintr-o vacanță chiar înainte de plecarea lor la Power Couple și Oase a decis să o ceară de soție chiar înainte de această aventură fabuloasă.

„Locul acesta unde noi am fost e foarte special pentru noi și această formalitate pe care, într-un fel sau altul trebuia să o facem pentru că o simțim, a venit foarte natural. Eu aveam inelul pregătit de foarte mult timp, dar (...) mă așteptam să fie mult mai ușor, ținând cont că noi ne știm, vorbeam despre asta deschis și mi-a fost foarte greu în secunda aia. Băi, n-am avut emoții nicăieri ca atunci”, a povestit Oase.

Colaj cu oase si maria
Colaj cu oase si maria
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Care este numele din buletin al lui Maurice Munteanu, juratul show-ului The Ticket

ADDA, atac de panică la prima probă de cuplu de la Power Couple 2026. Artista și-a amintit de accidentul care a traumati...
Înapoi la Homepage
AS.ro Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal” Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o &#8220;Zeiţa de la Montreal&#8221;
Observatornews.ro Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Antena 3 Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
ADDA, atac de panică la prima probă de cuplu de la Power Couple 2026. Artista și-a amintit de accidentul care a traumatizat-o
ADDA, atac de panică la prima probă de cuplu de la Power Couple 2026. Artista și-a amintit de accidentul care a...
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Simona și Marius Urzică și ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple sezonul 3, despre roaming când sunt departe de casă
Simona și Marius Urzică și ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple sezonul 3, despre roaming când sunt...
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip, iar fanii au reacționat așa
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip,... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea Libertatea.ro
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal”
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la... AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu lucru...
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării Observator
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei MediCOOL
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x