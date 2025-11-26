Antena
Antena 1
Căutare
User
Home
Emisiuni
Asia Express
Ana, mi-ai fost scrisa in ADN
Iubire cu parfum de lavanda
The Ticket
Mireasa
Formula 1
Program TV A1
Top Video
Video
Noutati
Vedete
News
Auto
Economic
Educatie
Extern
Inedit
Politic
Social
Sport
Vremea
Lifestyle
Animale
Beauty
Casa si gradina
Family
Food
Gadget
Health
Horoscop
Relatii
Travel
LIVE
Mai multe
TV
Casting
Descarca aplicatia
Acum pe Google Play
Descarcati de pe Apple Store
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
LinkedIn
Home
Power Couple
Video
Power Couple România - La bine și la greu | Ce obiective și-au setat Simona și Marius Urzică
Power Couple România - La bine și la greu | Ce obiective și-au setat Simona și Marius Urzică
Simona și Marius Urzică sunt printre cuplurile care au acceptat provocarea de a-și testa limitele la Power Couple - Sezonul 3!
Miercuri, 26.11.2025, 00:59
Power Couple România - La bine și la greu | Adda și Cătălin Rizea, pregătiți să-și...
Luni, 24.11.2025, 23:59
Finala Power Couple România, 5 martie 2025. Cine e a câștigat competiția și marele premiu
Miercuri, 05.03.2025, 23:48
Finala Power Couple România, 5 martie 2025. Cum s-au descurcat finaliștii la proba cu ghicitul...
Miercuri, 05.03.2025, 23:23
Finala Power Couple România, 5 martie 2025. Cum s-au descurcat finaliștii la testul cu...
Miercuri, 05.03.2025, 23:00
Finala Power Couple România, 5 martie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la proba "Dă gaura...
Miercuri, 05.03.2025, 22:16
Finala Power Couple România, 5 martie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la proba de făcut...
Miercuri, 05.03.2025, 21:59
Finala Power Couple România, 5 martie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la proba cuburilor....
Miercuri, 05.03.2025, 21:30
Finala Power Couple România, 5 martie 2025. Dani Oțil a anunțat prin ce probe dificile vor...
Miercuri, 05.03.2025, 21:00
Power Couple România, 4 martie 2025. Super greii se confruntă în ultimul act! Nu rata FINALA,...
Marti, 04.03.2025, 23:57
Semifinala Power Couple România, 4 martie 2025. Cum s-au descurcat Elena și Robert Tudor, la...
Marti, 04.03.2025, 23:25
Semifinala Power Couple România, 4 martie 2025. Cum s-au descurcat Bella Santiago și Nicu...
Marti, 04.03.2025, 22:50
Semifinala Power Couple România, 4 martie 2025. Cum s-au descurcat Giulia și Vlad Huidu, la...
Marti, 04.03.2025, 22:21
Alege emisiune
Top vizionate
Cele mai noi
x
Caută emisiunea preferată
Video
ACUM
Black Friday
Campionatele Europene de Inot in bazin scurt
Antena 30
Momentul tau de relaxare
Roata Vedetelor
Gesturi Tandre
Fiertzi
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Bradley, cel mai înalt om din Africa, i-a uluit pe jurați cu mărimea de la pantofi
Marti, 25.11.2025, 23:30
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Adrian Tănăsescu i-a întristat profund pe chefi cu povestea lui de viață: Soția mea s-a sinucis la două luni după naștere!
Marti, 25.11.2025, 23:16
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Cu ce preparate au venit să-i impresioneze pe chefi, Antonela Nicolaescu, Oana Zidaru și Izel Ali
Marti, 25.11.2025, 23:00
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Frank Wilder, un designer și stilist vestimentar din Berlin, a făcut senzație în platou
Marti, 25.11.2025, 22:58
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Dragoș Munteanu, un moldovean care le-a povestit chefilor despre experiența sa de a trăi printre români!
Marti, 25.11.2025, 22:58
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Maria Gabriela Cazan i-a impresionat pe jurați cu preparatul său!
Marti, 25.11.2025, 22:50
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Cine sunt Sergiu Smerea și Emilia Răducanu. Concurenta a lucrat pentru Regina Angliei
Marti, 25.11.2025, 22:04
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Confruntarea juraților a avut loc la Cazinoul din Constanța! Tania Budi a decis cine a câștigat prima amuletă bombă
Marti, 25.11.2025, 21:51
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Lara Shutz, a 16-a femeie din lume care a obținut titlul de sommelier de pâine
Marti, 25.11.2025, 21:35
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Liliana Suru a trecut prin momente grele după ce a plecat în Italia: Fiul meu nu mă mai recunoștea!
Marti, 25.11.2025, 20:58
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Cosmin Natanticu a leșinat când a văzut ce verdict a dat Chef Richard! Ce preparat a gătit alături de Eliza
Marti, 25.11.2025, 20:45
Medicool sezonul 9, 25 noiembrie 2025. Diagnosticul de Parkinson care i-a schimbat viața la 37 de ani: Povestea lui Paul Dan Ursu
Marti, 25.11.2025, 19:00
Ultimele știri
Trending
00:59
Power Couple România - La bine și la greu | Ce obiective și-au setat Simona și Marius Urzică
23:30
25 nov
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Bradley, cel mai înalt om din Africa, i-a uluit pe jurați cu mărimea de la pantofi
23:16
25 nov
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Adrian Tănăsescu i-a întristat profund pe chefi cu povestea lui de viață: Soția mea s-a sinucis la două luni după naștere!
23:00
25 nov
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Cu ce preparate au venit să-i impresioneze pe chefi, Antonela Nicolaescu, Oana Zidaru și Izel Ali
23:00
25 nov
Chefi la cuțite, 25 noiembrie 2025. Cel mai înalt om din Africa și alți concurenți de excepție au făcut spectacol în a 6-a ediție
22:58
25 nov
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Frank Wilder, un designer și stilist vestimentar din Berlin, a făcut senzație în platou
Vezi ultimele stiri
1
Horoscop zilnic 25 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
2
Adrian Năstase a fost operat de curând! Ce probleme de sănătate a avut și ce a transmis
3
Ce afacere vrea să își deschidă fiica Ronei Hartner. Actrița îi aprecia talentul: „Este și foarte ambițioasă”
4
Lavinia Pîrva a împlinit 41 de ani. În ce ipostaze emoționante a apărut alături de Ștefan Bănică și fiul lor:„Sunt recunoscătoare”
5
Care sunt zodiile care vor trece prin câteva obstacole în ultima săptămână din noiembrie. Ce vor avea de rezolvat acești nativi
6
Cele patru zodii care vor experimenta abundență financiară din plin luna viitoare. Ce nativi sunt norocoși
Homepage
Ultimele știri
Video
WhatsApp
Căutare
x
x