Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum a reacționat Tiago, fiul Gabrielei și al lui Dani Oțil, când părinții lui au plecat în vacanță fără el: „Atât ești de trist?”

Cum a reacționat Tiago, fiul Gabrielei și al lui Dani Oțil, când părinții lui au plecat în vacanță fără el: „Atât ești de trist?”

Gabriela și Dani Oțil au plecat într-o vacanță de cuplu, iar pe fiul lor l-au lăsat cu bunicii, spre marea bucurie a lui Tiago, pentru că adoră să petreacă timp cu ei. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 14:46 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 15:15
Galerie
Dani și Gabriela Oțil, vacanță fără copil | Instagram

După ce a avut parte de o vacanță la schi alături de părinți, Tiago a fost lăsat cu bunicii. Băiețelul în vârstă de 4 ani se bucură de încă o mică vacanță în care este foarte răsfățat.

Mai întâi, Tiago a fost în vacanță cu părinții în Dolomiți, Italia. Acolo, băiețelul a schiat foarte mult cu tatăl său, iar familia Oțil s-a distrat pe cinste. După vacanța în care copilul a fost în centrul atenției, Gabriela și Dani au plecat și într-o vacanță la soare, doar ei doi.

„Atât ești tu de trist că pleacă mami?”. Cum a reacționat Tiago când părinții lui au plecat în vacanță fără el și cu cine a rămas băiatul

Înainte ca mama lui să plece și să-l lase cu bunicii, Tiago a făcut dansul fericirii și a spus că nu e trist deloc că părinții pleacă fără el. Mai mult, băiatul chiar a atenționat-o pe mama lui că pierde avionul. „Cam atât de supărat e Tiago că rămâne cu bunicii. Face ce vrea din ei”, a spus Gabriela Oțil.

Articolul continuă după reclamă

„Atât ești tu de trist că pleacă mami?”, a fost întrebat Tiago.

„Nu! Nu sunt trist deloc!”, a răspuns băiețelul.

„Ești sigur?”, a fost el întrebat.

„Da! Sunt sigur!”, a spus băiatul.

„Deci vrei să plece!”

„Da! Că pierde avionul!”, a spus Tiago după ce a dansat un pic.

Ulterior, Gabriela Oțil a anunțat că au întâmpinat un incident pe drum, motiv pentru care s-a bucurat că Tiago nu a fost cu ei.

Gabriela și Dani Oțil, incident pe drumul spre destinația de vacanță: „Mi-a stat inima în loc”

„A trebuit să stăm 4 ore în avion în Doha, ca să se repare o defecțiune. Mi-a stat inima în loc când avionul a prins viteză pentru decolare și s-a oprit brusc. Bine că nu e și Tiago cu noi”, a transmis Gabriela Oțil.

În vacanța petrecută la zăpadă în Italia, tatăl și fiul s-au distrat împreună pe pârtie.

„A fost o zi reușită? Ai schiat? Puțin sau mult? Tati, astăzi ai schiat cam cât am schiat eu până la 38 de ani. Doar azi!”, i-a spus Dani Oțil micuțului său.

colaj cu dani, gabriela si tiago otil
+8
Mai multe fotografii

„I-am zis tatălui meu că viața mea de copil a fost mai frumoasă și mai plină decât a lui. Tata, în loc sa răspundă afirmativ, a zis că și a lui a fost mai frumoasă și mai plină decât a tatălui lui...”, a mai spus prezentatorul TV.

Heidi Klum, apariția topless care a tăiat răsuflarea fanilor. Cum a apărut fotomodelul de 52 ani pe o plajă din St Barth...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA
Observatornews.ro Un român a strâns o mică avere la Pilonul II de pensii: 3,2 milioane de lei Un român a strâns o mică avere la Pilonul II de pensii: 3,2 milioane de lei
Antena 3 Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt anulate Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt anulate
SpyNews Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Doinița Oancea rupe tăcerea familiei: mama sa apare pentru prima dată într-un interviu și vorbește despre greutățile vieții
Doinița Oancea rupe tăcerea familiei: mama sa apare pentru prima dată într-un interviu și vorbește despre...
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul Catine.ro
Cine e și cum arată Karina Maisha, fiica celebrului Mihai Gâdea! Imagini cu familia celebrului jurnalist
Cine e și cum arată Karina Maisha, fiica celebrului Mihai Gâdea! Imagini cu familia celebrului jurnalist
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou HelloTaste.ro
Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit
Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de conștiință” în medicină
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de... Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!! Redactia.ro
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x