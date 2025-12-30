Cum a reacționat Tiago, fiul Gabrielei și al lui Dani Oțil, când părinții lui au plecat în vacanță fără el: „Atât ești de trist?”

Gabriela și Dani Oțil au plecat într-o vacanță de cuplu, iar pe fiul lor l-au lăsat cu bunicii, spre marea bucurie a lui Tiago, pentru că adoră să petreacă timp cu ei.

După ce a avut parte de o vacanță la schi alături de părinți, Tiago a fost lăsat cu bunicii. Băiețelul în vârstă de 4 ani se bucură de încă o mică vacanță în care este foarte răsfățat.

Mai întâi, Tiago a fost în vacanță cu părinții în Dolomiți, Italia. Acolo, băiețelul a schiat foarte mult cu tatăl său, iar familia Oțil s-a distrat pe cinste. După vacanța în care copilul a fost în centrul atenției, Gabriela și Dani au plecat și într-o vacanță la soare, doar ei doi.

„Atât ești tu de trist că pleacă mami?”. Cum a reacționat Tiago când părinții lui au plecat în vacanță fără el și cu cine a rămas băiatul

Înainte ca mama lui să plece și să-l lase cu bunicii, Tiago a făcut dansul fericirii și a spus că nu e trist deloc că părinții pleacă fără el. Mai mult, băiatul chiar a atenționat-o pe mama lui că pierde avionul. „Cam atât de supărat e Tiago că rămâne cu bunicii. Face ce vrea din ei”, a spus Gabriela Oțil.

„Atât ești tu de trist că pleacă mami?”, a fost întrebat Tiago.

„Nu! Nu sunt trist deloc!”, a răspuns băiețelul.

„Ești sigur?”, a fost el întrebat.

„Da! Sunt sigur!”, a spus băiatul.

„Deci vrei să plece!”

„Da! Că pierde avionul!”, a spus Tiago după ce a dansat un pic.

Ulterior, Gabriela Oțil a anunțat că au întâmpinat un incident pe drum, motiv pentru care s-a bucurat că Tiago nu a fost cu ei.

Gabriela și Dani Oțil, incident pe drumul spre destinația de vacanță: „Mi-a stat inima în loc”

„A trebuit să stăm 4 ore în avion în Doha, ca să se repare o defecțiune. Mi-a stat inima în loc când avionul a prins viteză pentru decolare și s-a oprit brusc. Bine că nu e și Tiago cu noi”, a transmis Gabriela Oțil.

În vacanța petrecută la zăpadă în Italia, tatăl și fiul s-au distrat împreună pe pârtie.

„A fost o zi reușită? Ai schiat? Puțin sau mult? Tati, astăzi ai schiat cam cât am schiat eu până la 38 de ani. Doar azi!”, i-a spus Dani Oțil micuțului său.

„I-am zis tatălui meu că viața mea de copil a fost mai frumoasă și mai plină decât a lui. Tata, în loc sa răspundă afirmativ, a zis că și a lui a fost mai frumoasă și mai plină decât a tatălui lui...”, a mai spus prezentatorul TV.