Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Marius Urzică, luat prin surprindere de durerea din timpul probei ”Au, mami!”: ”Nu m-am așteptat!”

Episodul 5 din data de 13 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Marius Urzică a trecut prin clipe groaznice în timpul probei ”Au, mami!”. ”Nu m-am așteptat să fie atât de grav. Nu puteam nici să respir!”, a spus acesta. Băieții au de înfruntat proba considerată cea mai dificilă, ”Au, mami!”, testul care simulează durerile unei nașteri.

Marti, 13.01.2026, 23:18