Power Couple România, 2 februarie 2026. Ce promisiuni i-a făcut Mădălin Șerban, iubitei sale, Dilinca: Îți promit că o sa avem un copilaș și un cățel!

Episodul 13 din data de 2 februarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. La proba "Îmi pare rău" s-a lăsat cu o sinceritate totală a celor șase bărbați, cu lacrimi puternice și cu momente de neuitat! Mădălin Șerban a trebuit să-i spună iubitei sale, Dilinca, două motive pentru care îi este recunoscător, iar apoi să-i facă niște promisiuni pe care ea și le dorește.

Luni, 02.02.2026, 23:15