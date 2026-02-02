Power Couple România, 2 februarie 2026. Marius Urzică, motivele pentru care îi e recunoscător soției sale, Simona

Episodul 13 din data de 2 februarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. La proba "Îmi pare rău" s-a lăsat cu o sinceritate totală a celor șase bărbați, cu lacrimi puternice și cu momente de neuitat! Marius Urzică a trebuit să-i spună soției sale, Simona, două motive pentru care îi este recunoscător, iar apoi să-i facă niște promisiuni pe care ea și le dorește.

Luni, 02.02.2026, 22:58