Power Couple România, 2 februarie 2026. Oase, pus în dificultate de promisiunile pentru Maria Pitică: Nu mai înțeleg nimic!

Episodul 13 din data de 2 februarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. La proba "Îmi pare rău" s-a lăsat cu o sinceritate totală a celor șase bărbați, cu lacrimi puternice și cu momente de neuitat! Oase a trebuit să-i spună logodnicei sale, Maria Pitică, două motive pentru care îi este recunoscător, iar apoi să-i facă niște promisiuni pe care ea și le dorește.

Luni, 02.02.2026, 23:40