Power Couple România, 2 februarie 2026. Pentru ce și-a cerut iertare Răzvan Bănică, în fața Sandrei Izbașa: Dacă îl prind ți-l calc în picioare!

Episodul 13 din data de 2 februarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. La proba "Îmi pare rău" s-a lăsat cu o sinceritate totală a celor șase bărbați, cu lacrimi puternice și cu momente de neuitat! Răzvan Bănică a trebuit să-i spună soției sale, Sandra Izbașa, trei regrete pentru situații din trecut.

Luni, 02.02.2026, 22:00