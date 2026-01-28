Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Coordonare, improvizație și multe râsete! Proba de cuplu care i-a pus pe toți pe jar

Episodul 12 din data de 28 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. O probă diferită, emoții autentice și multă voie bună. Traseul aplicativ din proba de cuplu i-a scos pe concurenți din tipare și i-a pus în fața unor provocări neașteptate, unde comunicarea și coordonarea au fost esențiale: „A fost fun!”, a declarat Claudia Cîrjan.

Miercuri, 28.01.2026, 22:00