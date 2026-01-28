Antena Căutare
Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Nervi întinși la maximum în timpul probei „Lambada”. Dani Oțil: „Nu brutalizați sita!”

Episodul 12 din data de 28 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Nervii au fost întinși la maximum în timpul probei „Lambada”, unde coordonarea și răbdarea concurenților au fost puse serios la încercare. Emoțiile au crescut de la un moment la altul, iar Dani Oțil a intervenit ferm: „Nu brutalizați sita!”.
Miercuri, 28.01.2026, 22:50
