Antena Căutare
Home Power Couple Video Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”, traseu aplicativ plin de obstacole. Cum s-au descurcat Cătălin și Luiza Zmărăndescu, Madălin Șerban și Dilinca
Logo show

Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”, traseu aplicativ plin de obstacole. Cum s-au descurcat Cătălin și Luiza Zmărăndescu, Madălin Șerban și Dilinca

Episodul 12 din data de 28 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. „Senzațională probă!”, așa au descris concurenții provocarea care i-a scos complet din zona de confort. Traseul aplicativ a venit cu obstacole neașteptate, multă adrenalină și momente care au stârnit hohote de râs. Cătălin și Luiza Zmărăndescu, alături de Madălin Șerban și Dilinca, au demonstrat că o probă poate fi în același timp solicitantă și extrem de distractivă.
Miercuri, 28.01.2026, 22:27
x
Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Nervi întinși la maximum în timpul probei „Lambada”. Dani Oțil: „Nu brutalizați sita!”

Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Nervi întinși la maximum în timpul probei „Lambada”. Dani Oțil: „Nu brutalizați sita!”

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 22:50 Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Coordonare, improvizație și multe râsete! Proba de cuplu care i-a pus pe toți pe jar

Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Coordonare, improvizație și multe râsete! Proba de cuplu care i-a pus pe toți pe jar

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 22:00 Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”, traseu aplicativ plin de obstacole. Cum s-au descurcat Izbașa și Răzvan Bănică, Claudia Cîrjan și Andrei Niculae

Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”, traseu aplicativ plin de obstacole. Cum s-au descurcat Izbașa și Răzvan Bănică, Claudia Cîrjan și Andrei Niculae

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 21:35 Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”i-a scos din zona de confort! Oase: „Oportunitatea perfectă să ne distrăm”

Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”i-a scos din zona de confort! Oase: „Oportunitatea perfectă să ne distrăm”

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 21:00 Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”, traseu aplicativ plin de obstacole. Cum s-au descurcat Simona și Marius Urzică, dar și Oase și Maria Pitică

Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”, traseu aplicativ plin de obstacole. Cum s-au descurcat Simona și Marius Urzică, dar și Oase și Maria Pitică

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 20:45 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Daniela și Darius sunt într-o cunoaștere

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Daniela și Darius sunt într-o cunoaștere

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:59 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Dorul de familie l-a cuprins pe Alan!

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Dorul de familie l-a cuprins pe Alan!

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:54 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Roxi și Alan petrec timpul împreună! Cei doi se cunosc din ce în ce mai bine

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Roxi și Alan petrec timpul împreună! Cei doi se cunosc din ce în ce mai bine

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:50 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Amalia și Dorian sunt într-o cunoaștere

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Amalia și Dorian sunt într-o cunoaștere

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:27 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Amalia și Dorian, date în afara casei

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Amalia și Dorian, date în afara casei

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:24 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Diana nu vrea să-l cunoască pe Marian: Nu vreau să-i dau speranțe!

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Diana nu vrea să-l cunoască pe Marian: Nu vreau să-i dau speranțe!

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:15 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Diana și Marian păreau că se apropie, dar atitudinea ei s-a schimbat!

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Diana și Marian păreau că se apropie, dar atitudinea ei s-a schimbat!

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:07
x