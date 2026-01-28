Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”, traseu aplicativ plin de obstacole. Cum s-au descurcat Cătălin și Luiza Zmărăndescu, Madălin Șerban și Dilinca

Episodul 12 din data de 28 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. „Senzațională probă!”, așa au descris concurenții provocarea care i-a scos complet din zona de confort. Traseul aplicativ a venit cu obstacole neașteptate, multă adrenalină și momente care au stârnit hohote de râs. Cătălin și Luiza Zmărăndescu, alături de Madălin Șerban și Dilinca, au demonstrat că o probă poate fi în același timp solicitantă și extrem de distractivă.

Miercuri, 28.01.2026, 22:27