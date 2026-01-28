Antena Căutare
Home Power Couple Video Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”, traseu aplicativ plin de obstacole. Cum s-au descurcat Simona și Marius Urzică, dar și Oase și Maria Pitică
Logo show

Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”, traseu aplicativ plin de obstacole. Cum s-au descurcat Simona și Marius Urzică, dar și Oase și Maria Pitică

Episodul 12 din data de 28 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Proba de cuplu a venit cu un traseu aplicativ plin de obstacole și provocări neașteptate. Concurenții au fost nevoiți să găsească metode inedite pentru a înainta și a se strecura printre dificultăți, testând comunicarea și coordonarea în cuplu. Simona și Marius Urzică, Oase și Maria Pitică au trecut prin momente intense.
Miercuri, 28.01.2026, 20:45
x
Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”, traseu aplicativ plin de obstacole. Cum s-au descurcat Izbașa și Răzvan Bănică, Claudia Cîrjan și Andrei Niculae

Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”, traseu aplicativ plin de obstacole. Cum s-au descurcat Izbașa și Răzvan Bănică, Claudia Cîrjan și Andrei Niculae

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 21:35 Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”i-a scos din zona de confort! Oase: „Oportunitatea perfectă să ne distrăm”

Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”i-a scos din zona de confort! Oase: „Oportunitatea perfectă să ne distrăm”

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 21:00 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Daniela și Darius sunt într-o cunoaștere

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Daniela și Darius sunt într-o cunoaștere

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:59 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Dorul de familie l-a cuprins pe Alan!

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Dorul de familie l-a cuprins pe Alan!

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:54 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Roxi și Alan petrec timpul împreună! Cei doi se cunosc din ce în ce mai bine

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Roxi și Alan petrec timpul împreună! Cei doi se cunosc din ce în ce mai bine

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:50 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Amalia și Dorian sunt într-o cunoaștere

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Amalia și Dorian sunt într-o cunoaștere

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:27 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Amalia și Dorian, date în afara casei

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Amalia și Dorian, date în afara casei

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:24 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Diana nu vrea să-l cunoască pe Marian: Nu vreau să-i dau speranțe!

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Diana nu vrea să-l cunoască pe Marian: Nu vreau să-i dau speranțe!

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:15 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Diana și Marian păreau că se apropie, dar atitudinea ei s-a schimbat!

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Diana și Marian păreau că se apropie, dar atitudinea ei s-a schimbat!

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:07 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Ben părăsește competiția Mireasa împreună cu doamna Oana

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Ben părăsește competiția Mireasa împreună cu doamna Oana

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 15:00 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Ben le-a dat vestea băieților, el este cel eliminat

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Ben le-a dat vestea băieților, el este cel eliminat

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 14:53 Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Sebastian și Paula au avut o întâlnire! S-au lămurit cei doi?

Mireasa sezonul 13, 28 ianuarie 2026. Sebastian și Paula au avut o întâlnire! S-au lămurit cei doi?

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 14:29
x