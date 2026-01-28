Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”, traseu aplicativ plin de obstacole. Cum s-au descurcat Simona și Marius Urzică, dar și Oase și Maria Pitică
Episodul 12 din data de 28 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Proba de cuplu a venit cu un traseu aplicativ plin de obstacole și provocări neașteptate. Concurenții au fost nevoiți să găsească metode inedite pentru a înainta și a se strecura printre dificultăți, testând comunicarea și coordonarea în cuplu. Simona și Marius Urzică, Oase și Maria Pitică au trecut prin momente intense.
Miercuri, 28.01.2026, 20:45