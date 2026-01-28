Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba de cuplu „Lambada”i-a scos din zona de confort! Oase: „Oportunitatea perfectă să ne distrăm”

Episodul 12 din data de 28 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Traseul aplicativ a scos la iveală strategii surprinzătoare și mult spirit de echipă. În proba de cuplu, concurenții au avut de depășit obstacole și de găsit soluții rapide pentru a merge mai departe. Râsetele au fost nelipsite la proba de cuplu, unde concurenții s-au distrat pe cinste.

Miercuri, 28.01.2026, 21:00