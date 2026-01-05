Antena Căutare
Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Andrei Niculae și Claudia Cîrjan la proba de pedalat cu capul în jos
Episodul 1 din data de 5 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Dani Oțil a pregătit pentru cele nouă cupluri o nouă probă la înălțime. Băieții însă vor fi cei care vor pedala pe o bicicletă cu capul în jos deasupra mării. Al șaselea cuplu care a acceptat provocarea probei a fost cel format din Andrei Niculae si Claudia Cîrjan.
Luni, 05.01.2026, 23:24
Ajunge la bani sau pedalează în gol? Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Luni, 05.01.2026, 23:51 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Ariana și Mitzuu la proba de pedalat cu capul în jos

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Ariana și Mitzuu la proba de pedalat cu capul în jos

Luni, 05.01.2026, 23:40 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Sandra și Răzvan Bănică la proba de pedalat cu capul în jos

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Sandra și Răzvan Bănică la proba de pedalat cu capul în jos

Luni, 05.01.2026, 23:00 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Adda și Cătălin Rizea la proba de pedalat cu capul în jos

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Adda și Cătălin Rizea la proba de pedalat cu capul în jos

Luni, 05.01.2026, 22:20 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul NiCK NND și Cătălina Marin la proba de pedalat cu capul în jos

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul NiCK NND și Cătălina Marin la proba de pedalat cu capul în jos

Luni, 05.01.2026, 21:50 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Dilinca și Mădălin Șerban la proba de pedalat cu capul în jos

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Dilinca și Mădălin Șerban la proba de pedalat cu capul în jos

Luni, 05.01.2026, 21:30 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Maria Pitică și Oase la proba de pedalat cu capul în jos

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Maria Pitică și Oase la proba de pedalat cu capul în jos

Luni, 05.01.2026, 21:10 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cine a fost desemnat cuplul de gladiatori și ce dezavantaj vor avea

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cine a fost desemnat cuplul de gladiatori și ce dezavantaj vor avea

Luni, 05.01.2026, 20:50 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Andrei Niculae și Claudia Cîrjan

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Andrei Niculae și Claudia Cîrjan

Luni, 05.01.2026, 20:38 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Sandra și Răzvan Bănică

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Sandra și Răzvan Bănică

Luni, 05.01.2026, 20:36 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Ariana și Mitzuu

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Ariana și Mitzuu

Luni, 05.01.2026, 20:35 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Adda și Cătălin Rizea

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Adda și Cătălin Rizea

Luni, 05.01.2026, 20:34
